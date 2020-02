TCE/RJ retifica edital e prorroga inscrições do concurso com 40 vagas

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ) (foto: Divulgação/TCE RJ)





Outra alteração foi com relação a data das provas objetivas, que agora serão aplicadas na data provável de 9 de maio de 2020, no turno da tarde. Já a prova discursiva terá a duração de quatro horas e será aplicada na data provável de 10 de maio de 2020, no turno da manhã.





Sobre o concurso

O concurso oferta 40 vagas para analistas e remuneração de R$ 13.708,81. As chances são para as áreas de controle externo, ciências contábeis, direito e tecnologia da informação. Após aprovados, os candidatos exercerão jornadas de trabalho de 40 horas semanais. Todas as fases serão realizadas no Rio de Janeiro/RJ.





Os candidatos serão avaliados por provas objetivas, prova discursiva e avaliação de títulos. A primeira prova objetiva contará com disciplinas de conhecimentos básicos (língua portuguesa, administração pública, análise de dados e informações, auditoria governamental, controle externo, direito administrativo e direito constitucional).





Confira aqui os requisitos de cada cargo! Já a segunda prova contará com disciplinas de conhecimentos específicos de cada especialidade. A prova discursiva conterá também as disciplinas de conhecimentos básicos e específicos.

* Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos ( Cebraspe ) tornou pública nova retificação no edital do concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ( TCE/RJ )! As alterações foram no período de inscrições, que foram prorrogadas até as 18h de 13 de março. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até 3 de abril.