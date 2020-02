Mais de 40 concursos oferecem 9.983 vagas e salários de até R$ 33,6 mil

(foto: Divulgação/Prefeitura de Rio das Ostras)

São 1.100 vagas para ingresso na Escola de Sargento das Armas. O soldo inicial da carreira é de R$ 3.825 mais adicional militar e adicional de especialização. Sendo assim, o salário poderá chegar a R$ 5.049. As inscrições serão realizadas até 18 de março de 2020. A taxa de inscrição custa R$ 95. Confira as fases!

Prefeitura de Goiânia

São 1.531 vagas para cargos de todos os níveis de ensino, com remunerações que variam de R$ 1.075,49 a R$ 3.452,93. As inscrições devem ser realizadas no período de 19 de março a 8 de abril. As taxas variam de R$ 60 a R$ 120. Confira aqui os cargos!

Prefeitura de João Pessoa

São 824 vagas para os níveis médio, técnico e superior! Os aprovados receberão remunerações variando de R$ 1.039 a R$ 7.500. As inscrições poderão ser realizadas pelo site até as 23h59 de 27 de fevereiro. Não será cobrada taxa de inscrição para participação. Confira os cargos!

TCDF

Está sendo ofertada uma vaga para procurador, com remuneração de R$ 33.689,10. Os interessados poderão se inscrever a partir das 10h de 13 de abril até as 18h de 4 de maio. A taxa é de R$ 300. Confira os requisitos!

CRT-4

O Conselho oferta 36 vagas para agente de fiscalização, nas especialidades edificações/construção civil, eletrotécnica e eletromecânica, mecânica, refrigeração e ar condicionado. A remuneração é de R$ 3.300. Os interessados poderão se inscrever a partir das 10h de 24 de fevereiro até as 23h59 de 7 de abril. O valor da taxa será de R$ 55. Confira!

TCDF

Após muita espera dos concurseiros, foi publicado o edital com oferta de 10 vagas para auditor de controle externo. A remuneração é de R$ 16.673,35. As inscrições serão admitidas somente via internet, por meio do site da banca, entre o período de 10h de 8 de abril e 18h de 27 de abril. A taxa é de R$ 140. O cebraspe é a banca organizadora do certame. Saiba mais!

Prefeitura de Belém

Estão sendo ofertadas 882 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior. Os interessados poderão se inscrever a partir das 9h de 5 de março até as 23h59min do de 6 de abril. As taxas irão variar entre R$ 40 para nível fundamental, R$ 50 para médio e R$ 80 para cargos de nível superior. As remunerações variam de R$ 1.045,00 a R$ 3.514,16. Saiba mais!

CRB-1

Estão sendo ofertadas 25 vagas para o cargo de bibliotecário fiscal, com lotação para Brasília/DF. A remuneração será de R$ 3.500. Haverá ainda acréscimo de vale transporte a vale alimentação de R$ 660. As inscrições poderão ser realizadas pelo site do Instituto Quadrix, banca organizadora do certame, a partir das 10h de 12 de março até as 23h59 de 14 de abril. A taxa é de R$ 60. Confira!

Rede Sarah

São 15 vagas para as áreas de compras e contratações, contabilidade, engenharia de alimentos, importação, infraestrutura, logística, orçamento e custos, financeiro, patrimônio e recursos humanos. As vagas serão para Brasília/DF. O salário bruto poderá chegar a R$ 13.675,28. As inscrições podem ser realizadas até 26 de fevereiro. A taxa de inscrição corresponde ao valor de R$ 120. Confira!

FeSaúde

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói/RJ (FeSaúde) tornou público o edital do novo concurso com oferta de 783 vagas para cargos de todos os níveis de ensino! As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet das 12h de 2 de março até as 12h de 26 do mesmo mês. As taxas serão de R$ 50 para nível fundamental, R$ 70 para médio e R$ 100 para cargos de nível superior. As remunerações irão variar de R$ 1.317 a R$ 13.800. Veja aqui!

CRO/SP

São 69 vagas e remunerações variando de R$ 2.805,96 e R$ 6.525,73. As inscrições estão disponíveis até 13 de março. As taxas variam entre R$ 50 e R$ 60. As chances são para agente fiscal, auxiliar administrativo, advogado/procurador jurídico, analista - de controle interno, de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura de tecnologia de informação, de licitações e compras, de recursos humanos, jurídico e de suporte de tecnologia da informação, assistente - administrativo, contábil, de comunicação e para eventos e fiscal. Veja!

Aeronáutica I

São 220 vagas para as áreas de equipamento de voo, mecânico de aeronaves, material bélico, guarda e segurança e controle de tráfego aéreo para ingresso no Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS 1/2021). Os interessados poderão se inscrever pelo site da Aeronáutica até 18 de março. O valor da taxa é de R$ 60. Confira!

Marinha I

O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha abriu 66 vagas para primeiro-tenente, posto que exige nível superior. As inscrições poderão ser feitas de 9 a 23 de março. A taxa custa R$ 126. Saiba mais!

Abertura Prefeitura de Teresina

O concurso oferta 26 vagas para os cargos de técnico de nível superior, na especialidade de fiscal de serviços públicos (20), com vencimento básico de R$ 3.848,09 e gratificação de nível superior de R$ 162,94. Também há oportunidades para procurador do município (6), que após aprovação receberá vencimento básico de R$ 8.142 e gratificação de produtividade operacional de R$ 11.398,79. As inscrições ficarão abertas até as 14h de 6 de março. As taxas serão de R$ 85 para técnico e R$ 140 para procurador. Saiba mais!

Goiás I

A Prefeitura Municipal de Ceres divulgou edital com 168 vagas para todos os níveis de escolaridade. As remunerações variam de R$1.000,91 a R$10.743,41. As inscrições deverão ser feitas até 3 de março. As taxas vão de R$ 55 a R$ 125. Saiba mais aqui!

TJM/SP

O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo oferta três vagas para os cargos de técnico em comunicação e processamento de dados judiciários – desenvolvedor e analista em comunicação e processamento de dados judiciário – analista de dados. Os salários variam de R$ 5.930,73 a R$ 6.686,22. Os interessados podem se inscrever até 2 de março e as taxas são de R$ 56,50 e R$ 82,20. Veja!

Goiás II

A Prefeitura Municipal de Mineiros, em Goiás, tornou públicas 1.945 vagas para contrato imediato e formação de cadastro reserva. Remunerações de R$ 783,65 a R$ 9.990,44, com inscrições até 23 de março. As taxas são de R$ 50 a R$ 100. Veja mais!

PMMG

A PM está com o concurso aberto com oferta de 160 vagas para o Curso de Formação de Oficiais. A remuneração básica inicial para o Cadete do 1º ano do curso de formação é de R$ 5.769,42. As inscrições deverão ser realizadas no até 6 de março de 2020. A seleção será realizada por provas de conhecimentos (objetiva e dissertativa), avaliações psicológicas, Avaliação Física Militar (AFM) e exames de saúde (preliminares e complementares), exame toxicológico, prova oral e prova de títulos. Veja aqui!

E mais:

CAU/AP: 18 vagas

FHGV: 251 vagas

Aeronáutica: 150 vagas

CRF/AP: 48 vagas

TJSC: 2 vagas

Prefeitura de Londrina: 137 vagas

Reciprev/PE: 15 vagas

Receita Federal: 9 vagas

Seplag/MG: 47 vagas

Sanep/RS: 72 vagas

Creci/SP: 3 vagas

Creci-17: 10 vagas

Prefeitura de Suzano: 11 vagas

Câmara de Aracaju/SE: 50 vagas

Prefeitura em Goiás: 88 vagas

Instituto de Previdência Social de Santos: 6 vagas

Dentran/BA: 49 vagas

CAU/SP: 34 vagas

Santos/SP: 37 vagas

CRF/MA: 40 vagas

Marinha: 960 vagas

Core/PR: 80 vagas

Funprev/SP: 2 vagas