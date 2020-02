Marinha recebe mais de 29 mil inscritos em concurso com 900 vagas

(foto: Divulgação/Marinha do Brasil)

Os candidatos serão avaliados por prova escrita, Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de aptidão Física para Ingresso, Avaliação Psicológica, Verificação de Documentos, Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração e Período de Adaptação.

A prova objetiva terá 50 questões de matemática, português, física, química e inglês. Os exames serão aplicados na primeira quinzena de abril de 2020.





Os exames serão aplicados nas seguintes cidades: Rio de Janeiro - RJ; Angra dos Reis - RJ; Nova Friburgo - RJ; São Pedro da Aldeia - RJ; Vila Velha - ES; Salvador - BA; Natal - RN; Olinda - PE; Fortaleza - CE; Belém - PA; Amapá - AP; Piauí - PI; Santarém - PA; São Luís - MA; Rio Grande - RS; Porto Alegre - RS; Paranaguá - PR; Florianópolis - SC; Ladário - MS; Brasília - DF; Santos - SP; São Paulo - SP e Manaus - AM.





Mais oportunidades

O Serviço de Seleção do Pessoal da(SSPM) tornou público o número de candidatos inscritos no concurso público com 900 vagas para admissão de aprendizes-marinheiros, para ingresso em 2021. Ao todo, foram 29.138 inscritos, uma média de 23 candidatos por vaga.

O Comando de Pessoal de Fuzileiros Navais da Marinha abre nesta quarta-feira (19/2) as inscrições do concurso público de admissão ao curso de formação de soldados fuzileiros navais, com oferta de 960 vagas. Os interessados podem se inscrever até 20 de março e a taxa é de R$ 25. Poderão concorrer apenas homens, com 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro 2021, com nível médio completo e altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m.

O concurso é composto exame de escolaridade, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, avaliação psicológica, teste de aptidão física de ingresso, verificação de documentos e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração para os candidatos negros autodeclarados pretos ou pardos.

As vagas, nos Órgãos de Formação, serão assim distribuídas: Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA): 720 vagas destinadas, preferencialmente, aos candidatos das regiões Sul e Sudeste, obedecendo a ordem de classificação; e Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB): 240 vagas destinadas, preferencialmente, aos candidatos das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. Saiba mais!