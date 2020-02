Até R$ 25,8 mil: três concursos abrem e fecham inscrições com 1.294 vagas

(foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Itararé)

Nesta quarta-feira (5/2) três concursos e seleções públicas encerram ou abrem as inscrições! Ao todo, são 1.294 vagas para a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a Prefeitura de Formosa, em Goiás e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). As remunerações variam de R$ 998 a R$ 25,8 mil. Poderão participar candidatos de todos os níveis de ensino. Confira abaixo!

Abertura PMMG

São 160 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO), com remuneração básica inicial para o Cadete do 1º ano do curso de formação é de R$ 5.769,42. Os interessados podem se inscrever a partir desta quarta-feira (5/2) até 6 de março. A seleção será realizada por prova de conhecimentos (objetiva e dissertativa), avaliações psicológicas, Avaliação Física Militar (AFM) e exames de saúde (preliminares e complementares), exame toxicológico, prova oral e prova de títulos. Confira!

Encerramento Prefeitura de Formosa

Os interessados ainda podem se inscrever na seleção que oferta 1.089 vagas e remunerações variando de R$ 998 a R$ 2.900. O pagamento da taxa de inscrição varia de R$ 70 a R$ 130. As jornadas de trabalho vão de 30 a 40 horas semanais. A seleção será realizada por provas objetivas. Veja aqui os cargos!

Encerramento TJRS

São 45 vagas para o cargo de juiz de direito substituto, com salário de R$ 25.851,96. As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 mediante pagamento da taxa de inscrição de R$ 258. A FAURGS disponibilizará, em sua sede, em dias úteis, computador para candidatos que não tiverem acesso à internet. Saiba mais sobre as fases do concurso!

* Estagiária sob supervisão de Humberto Rezende