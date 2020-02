Secretaria de Saúde do DF abre seleção pública para residência médica

(foto: Divulgação/SES DF)





Estão sendo ofertadas 21 vagas e a seleção está sendo realizada pelo Instituto Americano de Desenvolvimento ( Iades ). De acordo com o edital, a bolsa-residência mensal é de R$ 3.330,43, além do auxílio-moradia aos residentes matriculados em seus programas no valor de R$ 999,12.

As oportunidades serão para as áreas de medicina de família e comunidade (6), medicina preventiva e social (1), medicina intensiva (6), cancerologia pediátrica (1), endoscopia (1), cirurgia oncológica (1), hematologia e hemoterapia pediátrica (1), infectologia pediátrica (2), neonatologia (1) e transplante renal (1).

As vagas serão para lotação no Hospital de Base do Distrito Federal (Iges/DF), Hospital Regional de Taguatinga (HRT), Hospital Materno-Infantil de Brasília (HMIB), Hospital da Criança de Brasília José de Alencar (HCB) e Residência Integrada (COREME/SES-DF).

Inscrição e fases da seleção

As inscrições serão feitas exclusivamente via internet no endereço eletrônico da banca no período entre 8h de 14 de fevereiro e 22h de 20 do mesmo mês. O valor da taxa de inscrição é de R$ 246, podendo solicitar isenção candidatos inscritos no CadÚnico ou membros de família de baixa renda.

A seleção será realizada por prova objetiva e serão aplicadas na data provável de 1° de março, no Distrito Federal. Confira abaixo:





1 Programas de Residência Médica de Acesso Direto





1.1 Para os candidatos aos programas de Residência Médica de acesso direto, será aplicada prova objetiva composta de 120 itens abordando temas compatíveis com as exigências da terminalidade do curso de graduação em Medicina, conforme estabelecido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (MEC-2014) acerca de Cirurgia Geral, Clínica Médica, Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia e Medicina Social e Preventiva, sendo 24 itens de cada área de conhecimento.





2 Programas de Residência Médica em Especialidades com Exigência de Pré-Requisito.





2.1 Para os candidatos aos programas de residência médica em:

a) Cancerologia Pediátrica (502): 120 itens sobre Pediatria;

b) Endoscopia Geral (519): 60 itens sobre Cirurgia Geral e 60 itens sobre Clínica Médica; e

c) Cancerologia Cirúrgica (520): 120 itens sobre Cirurgia Geral.





3 Programas de Residência Médica Referentes às Áreas de Atuação.





3.1 Para os candidatos aos programas de residência médica em:

a) Hematologia e Hemoterapia Pediátrica (611): 60 itens sobre Pediatria e 60 itens sobre Hematologia e Hemoterapia;

b) Infectologia Pediátrica (613) : 60 itens sobre Pediatria e 60 itens sobre Infectologia;

c) Neonatologia (619): 120 itens sobre Pediatria; e

d) Transplante Renal (626): 120 itens sobre Nefrologia.

A Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde ( Fepecs ), vinculada a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal ( SES/DF ) tornou público nesta segunda-feira (3/2) o edital do processo seletivo para ingresso nos programas de residência médica desenvolvidos em hospitais, atenção primária e demais cenários de prática da Secretaria.