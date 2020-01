Até R$ 29,8 mil: Rede Sarah encerra inscrições da seleção em Brasília

Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação (foto: Divulgação/Rede Sarah)





Após aprovado, o candidato exercerá jornadas de trabalho de 44 horas semanais para receber salário bruto de R$ 29.879,79. A seleção será realizada por prova objetiva, prova prática, prova discursiva e treinamento. A prova objetiva será aplicada em 1º de março.





Requisitos





Para participar da seleção, é necessária residência Médica concluída em Psiquiatria em serviços credenciados pelo Ministério da Educação (MEC) ou título de especialista em psiquiatria, reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB) e registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM). Além de registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM).





Também é necessário seis meses de experiência profissional como médico psiquiatra, ou em cargo compatível à função e proficiência em língua inglesa. É desejável experiência no diagnóstico em psiquiatria e no tratamento de pacientes com alterações neurológicas.

Mais oportunidades no DF

A Associação das Pioneiras Sociais (APS) encerra nesta sexta-feira (31/01) as inscrições do processo seletivo que oferta uma vaga para contratação de um médico na especialidade de psiquiatria. A lotação será em Brasília na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação. Os interessados ainda podem se inscrever pelo site www.sarah.br e a taxa é de R$ 170.

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) ainda está com as inscrições abertas da seleção com 4.542 vagas para educador social voluntário (ESV). Os interessados podem se inscrever até 2 de fevereiro pelo site www.educadorsocial.se.df.gov.br. Os aprovados receberão R$ 30 diários para cobrir despesas com alimentação e transporte e a capacitação dos educadores é feita na própria escola pela equipe gestora da unidade. Saiba mais!