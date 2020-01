Secretaria de Saúde do DF prorroga validade do concurso com 416 vagas

(foto: Divulgação/MPC DF)





Os prazos começarão a contar das seguintes datas:





Cargos de nível superior: a partir de 6 de março;

Carreira médica: a partir de 5 de julho;

Assistência pública a saúde: a partir de 19 de julho;

Enfermeiro: a partir de 27 de julho.



Sobre o concurso

concurso público foi lançado em 2018 e foram 294 vagas distribuídas em 24 especialidades para médicos, 30 vagas para enfermeiros (obstetras e de família e comunidade), 72 vagas para especialidades da carreira Assistência Pública a Saúde e 20 vagas para técnicos em Saúde (laboratório e contabilidade). Os salários variaram de R$ R$ 1.735 a R$ 12.654.

Mais concursos abertos no DF

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), desta terça-feira (28/1), a prorrogação do prazo de validade do concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). Foi prorrogado pelo prazo de dois anos o certame para os cargos de nível superior, enfermeiro carreira médica e assistência pública a saúde.

Estão abertas as inscrições do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que oferta 300 vagas para escrivães. A remuneração é de R$ 8.698,78 e os interessados podem se inscrever até as 18h de 10 de fevereiro. O valor da taxa de participação é de R$ 199.

A seleção será realizada por prova objetiva, prova discursiva, prova prática de digitação, exames biométricos, avaliação médica, prova de capacidade física, avaliação psicológica, sindicância de vida pregressa e investigação social. Também haverá curso de formação profissional. Saiba mais!

DPDF divulga resultado provisório na avaliação de títulos para defensor!

O que você achou da notícia? Comente no Fórum CW!







* Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco