Entre as especialidades, acupuntura, clínica médica, geriatria e medicina da família (foto: Unimed/Divulgação)



A Unimed-BH lança edital para novos cooperados.



O valor da taxa é de R$ 869,36. A prova objetiva será aplicada em 26 de abril, em Belo Horizonte. . Os interessados em participar dopodem efetuar a inscrição no site do www.institutoagos.com.br ), responsável pela seleção.O valor da taxa é de R$ 869,36. Aserá aplicada em, em Belo Horizonte.





A seleção para novos cooperados se baseia em critérios técnicos, com provas de conhecimentos gerais, como cooperativismo e saúde pública e suplementar, e de conhecimentos específicos, sobre cada especialidade médica a que o candidato estiver concorrendo.



Entre as especialidades estão acupuntura, cirurgia pediátrica, clínica médica, geriatria, medicina da família e comunidade e medicina de emergência.



Os interessados deverão optar por apenas uma das vagas previstas no edital.



Para efetivar a inscrição, é necessário fazer o requerimento eletrônico de inscrição no portal do candidato e anexar a documentação exigida.



As inscrições vão até o dia 21 de fevereiro.