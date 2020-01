Secretaria de Economia do DF convoca candidatos para provas objetivas

(foto: Divulgação/Prefeitura Cuiabá)

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), desta terça-feira (21/1), a convocação dos candidatos para provas objetivas, referentes ao concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de auditor-fiscal da Receita do Distrito Federal!

Os candidatos deverão acessar o site do Cebraspe, banca organizadora do certame, para conferir os locais a partir do dia 24 de janeiro de 2020, para verificar o seu local de realização das provas, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta individual.

As provas objetivas terão a duração de 5 horas e serão aplicadas em 2 de fevereiro de 2020, às 13h. Os candidatos ainda serão avaliados por provas discursivas, que ocorrerão em 12 de abril.





Serão cobrados conhecimentos sobre língua portuguesa, conhecimentos sobre o Distrito Federal, contabilidade pública, direito administrativo, constitucional, civil, empresarial e penal, economia e finanças públicas, tecnologia da informação, matemática financeira, estatística e raciocínio lógico, auditoria fiscal do ICMS e do iSS, contabilidade geral e de custos, direito financeiro e tributário, legislação tributária.

Recomendações

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o início dessas, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando:





aparelhos eletrônicos, tais como máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, Walkman®, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc.;





relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha;





quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.;





qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.).



São 120 vagas ofertadas, sendo 40 imediatas e 80 para formação de cadastro reserva, com remuneração de R$ 14.970. O concurso está sendo organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que vai realizar o Método Cespe na seleção. Para participar é necessário diploma de curso de nível superior em qualquer área de formação. Confira!

* Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco