Até R$ 11,5 mil: Secretaria de Gestão de Santos abre concurso com 131 vagas

(foto: Divulgação/Prefeitura de Santos)





As chances são para oficial de administração, analista de negócios, sistemas e suporte, assistente social, auditor fiscal de Tributos Municipais, bibliotecário, biólogo, contador, economista, enfermeiro, enfermeiro do trabalho, farmacêutico, fisioterapeuta, fisioterapeuta do trabalho, nutricionista, professor de educação física e psicólogo - clínico e organizacional.





Também há chances para engenheiros nas áreas de saúde mental, do trabalho, agrônomo, ambiental, civil, elétrico, mecânico, químico e telecomunicações. Há ainda oportunidades para arquivista musical e músico instrumentista - violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta com pícolo, oboé com corne inglês, clarinete com clarone, fagote, trompa, trompete e tímpanos e percussão.





Inscrição e fases





Os interessados podem se inscrever a partir dessa sexta-feira (17/01) até 13 de fevereiro, pelo site da banca organizadora. As taxas serão de R$ 56 para nível fundamental, R$ 74 para médio e R$ 92 para superior.





Os candidatos serão avaliados por prova objetiva com disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos de informática e conhecimentos específicos. Para os cargos de nível superior também haverá prova de títulos.





Mais oportunidades em Santos





A Câmara Municipal de Santos, em São Paulo, lança dois editais de concurso ofertando 37 vagas e salários que variam de R$ 2.653,33 a 8.000. As inscrições podem ser feitas de 20 de janeiro a 19 de fevereiro para procurador, e de 27 de janeiro a 15 de março para os demais cargos em aberto.





Quem tem nível superior pode disputar os cargos de procurador, jornalista, engenheiro de telecomunicação, contador, analista urbano, analista jurídico, analista financeiro, analista em gestão pública, analista de sistemas e analista de recursos humanos. Já quem tem nível médio, há chances para auxiliar legislativo, assistente legislativo, técnico audiovisual e técnico de som. Confira!