Concurso nacional da Rede Ebserh tem mais de 328 mil inscritos

(foto: Secom UnB/Divulgação)

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares ( Ebserh ) divulgou o número de inscritos na próxima seleção. No concurso naciona, 328 mil pessoas vão concorrer a 1.660 vagas. As provas serão realizadas no dia 2 de fevereiro.A área assistencial foi a mais concorrida, com 232 mil inscritos, seguida da área administrativa com 79 mil e a área médica com 16 mil. As informações de cada candidato, contendo principalmente o local da prova, será divulgado no site do IBFC , organizador do certame.