Violão para impressionar

O mercado de cursos online disparou nos últimos anos e hoje dá para aprender (quase) tudo pela internet. Com a música não é diferente. Quem quer se aventurar em alguns acordes pode começar a tocar um instrumento sem sair do quarto – e com todos os benefícios associados a essa prática.

Professora Sabrina Esteves (foto: Nicacio Fotos)

Sabrina Esteves, professora de violão e piano, lançou recentemente o “Toque para impressionar”, curso online com foco no aprendizado rápido e progressivo de músicas populares em rodinhas de violão. Depois de 13 anos dando aulas presenciais, contabilizando mais de 500 alunos, ela resolveu agregar a modalidade virtual ao seu portfólio de serviços. “O curso online facilita para o aluno, que pode assistir às aulas no local e no momento conveniente para ele, e me permite atender, com qualidade, um número maior de pessoas que me procuram interessadas em aprender a tocar um instrumento”, afirmou.

Apresentação Recital 2021 (foto: Nicacio Fotos)





As aulas serão 100% práticas, com repertório formado por clássicos da MPB, rock nacional, reggae e sertanejo. O método foi elaborado de forma a facilitar o aprendizado e aumentar o nível de complexidade pouco a pouco, com uma promessa: em poucas aulas, já vai dar para impressionar o público!

Empresária Ana Márcia e aluno em Recital 2021 (foto: Arquivo pessoal e Nicacio Fotos)

Benefícios

O curso nasce depois de uma longa experiência com aulas particulares pela internet, em decorrência da pandemia de Covid-19. Crianças, jovens e adultos mantiveram suas aulas de música, que se tornaram um recurso importante para passar pelos momentos desafiadores de isolamento e medo. “Muitos alunos relataram como foi importante manter os estudos, para ter momentos de prazer, de desopilação e até mesmo para a sensação de se manter produtivo e ancorado em uma rotina”, conta Sabrina.

Os benefícios que a música traz para crianças e adolescentes são amplamente conhecidos:

desenvolvimento de autodisciplina, coordenação motora, memorização, concentração, entre outros. “São muitos relatos de mães contando o quanto as aulas contribuíram para a criatividade, a autoestima e a socialização dos filhos na escola”, contou a professora. Ela traz exemplos de alunos que levaram o violão para apresentações na escola e outros para os quais as aulas serviram de aproximação entre a própria família, com pai e filha tocando juntos.

Com os adultos, o principal ganho, na percepção dos próprios alunos, é o controle da ansiedade e a possibilidade de ter momentos prazerosos em dias difíceis. E tem aquele benefício que não tem idade certa: a realização do sonho de tocar um instrumento.

Acesse o Instagram da professora Sabrina: