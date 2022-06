Treine com Simulados Enem para ser aprovado

O uso de simulados nos estudos para o ENEM é imprescindível. Após o treino é possível diagnosticar quais conteúdos merecem mais atenção do aluno, definir qual a melhor estratégia de prova pra se ter um bom resultado e como organizar o tempo de prova, pra não ter que chutar nenhuma questão.

Raio-x do Enem, ex-aluna do Determinante, Davi Natale - aprovada em Medicina UFMG 2022 (foto: arquivo Det)

O aluno que evita fazer simulados por medo de expor seus pontos fracos não está fazendo uma boa escolha. Em vez de pensar que o simulado é uma fonte de frustração é muito importante pensar que ele é uma fonte de oportunidade. Mas como conseguir desenvolver o hábito de fazer simulados? Algumas dicas que ajudam muito.

1. Planeje quantos simulados você fará por mês. Com a clareza das metas fica mais fácil cumpri-las.

2. Intercale os simulados do primeiro e segundo dia de provas do Enem. Você precisa buscar um bom resultado em todas as provas.

3. Tenha um dia fixo para a realização do simulado e, se possível, no mesmo período do dia que a prova acontece. O seu rendimento no período da manhã é diferente do período da tarde.

4. Se organize para ter no simulado o mesmo tempo disponível no dia da prova do Enem, Não se engane com o tempo.

5. Combine com as pessoas que você convive pra não te incomodarem no tempo que estará no simulado. As interrupções que fizer precisam ser correspondentes às que terá no dia da prova: lanche e banheiro.

6. Faça o simulado treinando a estratégia de prova que você utilizará no dia do Enem. É muito importante chegar na prova com toda a estratégia, que responderá a prova, testada. Assim, você evitará surpresas e manterá sua ansiedade sob controle.

Caso você tenha dificuldade de encontrar simulados, utilize provas antigas do Enem a partir de 2013. É possível encontra-las facilmente no site do Inep ou na Internet.

O importante é não ficar sem treinar!

Simuladão Raio-x do Enem - evento gratuito presencial e on-line: teste seus conhecimentos

Pensando em te ajudar a ingressar no curso dos seus sonhos, o Determinante Pré-vestibular e a Plataforma Imaginie se uniram para oferecer o Simuladão Raio-x do Enem 2022, com objetivo de possibilitar aos estudantes de Belo Horizonte e todo o Brasil testar gratuitamente seus conhecimentos antes da prova oficial. O simulado ocorrerá nos dias 03 e 10 de julho.

Você deverá se inscrever AQUI e escolher entre realizar a prova no PRESENCIAL (vagas limitadas) ou no ON-LINE. Basta preencher o formulário e clicar em "inscrever-se".

A prova será realizada de forma PRESENCIAL, na Unidade Savassi do Determinante (localizada na Rua Tomé de Souza, 701 – Belo Horizonte MG), OU ON-LINE (em tempo real) via plataforma digital DETERMINANTE/IMAGINIE.

PREMIAÇÃO

Para os três primeiros colocados com a melhor pontuação no PRESENCIAL.

Premiação exclusiva para prova presencial (foto: arquivo Det)

Conheça os parceiros do simulado Enem 2022

Determinante Pré-vestibular (Det): É o Pré-vestibular de alto desempenho que vem acumulando os melhores resultados de Belo Horizonte nos cursos mais concorridos. Seu lema é “turmas mínimas, aprovação máxima”. Foram dois anos consecutivos o primeiro lugar de

MEDICINA na CMMG e tiveram +135 aprovações na UFMG.

Plataforma Imaginie: É uma plataforma de ensino e correções de redação (a maior do Brasil), criada em 2015, que acredita que as inovações tecnológicas podem contribuir muito para aumentar a qualidade e igualdade na educação.

Não perca, o evento será incrível!

Artigo do Percurso Educacional