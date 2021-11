Veja quais são os conteúdos mais cobrados na prova de Matemática no Enem

(foto: Freepik)



primeira etapa do Enem 2021 já passou . Agora é o momento de fazer a revisão final para encarar as provas de Matemática e Ciências da Natureza que ocorrem no próximo domingo (28).





As regras permanecem as mesmas do primeiro dia. O aluno deve comparecer ao mesmo local de provas até as 13h, quando os portões fecham. As provas serão das 13h30 às 18h30. É preciso levar apenas um documento de identificação com foto, caneta preta e usar máscara. Mas, para enfrentar as 90 perguntas, o estudante pode levar uma garrafinha de água e um lanchinho. Ele deve, sobretudo, manter a calma e confiar em seu potencial após tanto estudo.





O Enem 2021 conta com 3,1 milhões de inscritos (apenas 2,3 milhões compareceram ao primeiro dia de provas). Ele é aplicado nos formatos impresso e digital. O exame é a porta de entrada para o ensino superior, já que muitas universidades brasileiras e algumas de Portugal aceitam a nota do Enem como ingresso.





Saiba quais os conteúdos de Matemática que mais caem no Enem





O que mais cai na prova de Matemática, segundo o observado nas edições passadas, são os seguintes temas:





Aritmética: ela envolve questões com cálculos simples, envolvendo frações ou números decimais, aparecendo com frequência no Enem.

ela envolve questões com cálculos simples, envolvendo frações ou números decimais, aparecendo com frequência no Enem. Estatística e probabilidade: para questões com esse tema, é importante conhecer as fórmulas, mas também interpretar o contexto proposto no enunciado. Portanto, cálculo de média, moda e mediana são alguns dos conteúdos mais comuns.

para questões com esse tema, é importante conhecer as fórmulas, mas também interpretar o contexto proposto no enunciado. Portanto, cálculo de média, moda e mediana são alguns dos conteúdos mais comuns. Funções: elas correspondem às relações entre dados, ocorrendo quando definimos uma coordenada com um valor e a outra coordenada com um número diferente.

elas correspondem às relações entre dados, ocorrendo quando definimos uma coordenada com um valor e a outra coordenada com um número diferente. Geometria: vai além dos triângulos, incluindo análises de quadrado, retângulo, círculo, losangos, entre outros.

vai além dos triângulos, incluindo análises de quadrado, retângulo, círculo, losangos, entre outros. Grandezas proporcionais: as questões que envolvem grandezas proporcionais cobram razão, proporção, regra de três, porcentagem e escalas.

as questões que envolvem grandezas proporcionais cobram razão, proporção, regra de três, porcentagem e escalas. Leitura de gráficos: exige a interpretação de gráficos, fazendo estimativas para valores futuros.

exige a interpretação de gráficos, fazendo estimativas para valores futuros. Porcentagem: com o uso adequado de ferramentas, o aluno saberá calcular porcentagens do dia a dia, como descontos e juros.

com o uso adequado de ferramentas, o aluno saberá calcular porcentagens do dia a dia, como descontos e juros. Trigonometria: é o estudo dos triângulos e suas relações, com recorrência em Teorema de Pitágoras, seno, cosseno e outros elementos.





Confira se é preciso decorar algum conteúdo





O que mais cai na prova de Matemática está associado a alguma fórmula. Portanto, é preciso decorar algumas combinações para ir bem no exame. No entanto, é fundamental entender o contexto.





Para isso, para ajudar na memória, existem muitas musiquinhas que servem para lembrar as fórmulas, mas acima de tudo, concentração é fundamental.





Nesse quesito, é importante focar em algumas fórmulas, como as usadas em questões de análise combinatória, probabilidade, razão, proporção, entre outros. Além disso, é interessante entender o contexto de mapa, cartografia e regra de três.





Veja como se preparar e ir bem na prova de Matemática do Enem





Assimilar os principais conceitos, saber aplicar a lógica, gravar as fórmulas na memória são alguns dos pontos importantes para a prova de Matemática do Enem 2021.





Afinal de contas, ela é a única disciplina isolada do Enem e, ainda, uma das provas com o maior peso, juntamente com Redação.





É interessante que o aluno faça uma revisão final, aproveite os últimos dias antes da prova para rever pontos que considera mais difíceis, além de rever novos gráficos, tabelas e infográficos para fazer a correta interpretação desses recursos.





Professor de Matemática dá dicas finais para se sair bem





O professor de Matemática da Rede Chromos de Ensino, Marlon Silva, também dá suas dicas para o aluno ir bem na prova e ter o maior índice de acertos possível no gabarito do Enem 2021.





Ele frisa que a prova de Matemática do Enem é bastante conteudista. Além disso, ele enumera alguns temas que podem cair na prova, como: razão; proporção; porcentagem; gráficos; geometria plana, espacial e analítica.





“O aluno deve levar em consideração os gráficos que são mostrados e a organização do raciocínio lógico na hora de construir a resolução da questão”, explica.





Quanto ao rascunho, o professor Marlon orienta que o aluno o faça de maneira limpa e organizada, para que, se precisar voltar ao rascunho, encontre rapidamente o número que buscava.





Um aspecto igualmente importante é responder às questões fáceis e médias primeiro para, somente depois, voltar às questões difíceis. “Em média, 35 questões da prova são fáceis e médias”.





E em relação ao tempo de prova, o professor Marlon ressalta que o aluno não precisa ficar tão preocupado, pois ele vai gastar em média 3 minutos em cada questão, sendo que algumas respostas vão levar até uns 5 minutos, mas em compensação, outras vão exigir de 30 segundos a 1 minuto.





Para concluir, você pode acompanhar o gabarito extraoficial do Enem com a parceria entre o portal Uai e a Rede Chromos de Ensino. O gabarito do 1º dia já está disponível neste link





Aproveite para se inscrever aqui e ter acesso ao gabarito do 2º dia de prova e à análise dos professores do Chromos.