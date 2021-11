Inscritos no Enem 2021 na região de Passos são 41,25% a menos que em 2020

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação responsável pela aplicação do ENEM, ao todo, 102 candidatos vão fazer a digital (1,8%), disponível somente em 12 municípios de Minas Gerais. Em Passos, segundo edital publicado pelo Diário Oficial da União, são 150 vagas para o ENEM Digital, número igual ao de Poços de Caldas, a outra cidade do Sul de Minas que dispõe dessa versão.A professora de Língua Portuguesa da rede pública de ensino estadual de Minas Gerais em Passos, Gilza Mendes de Oliveira, atribui a falta de interesse à pandemia mas, principalmente, às dificuldades financeiras das famílias. "Acredito que o principal fator sejam as dificuldades financeiras, causadas não apenas pela pandemia, pelas quais estão passando as famílias. Este problema fez com que muitos jovens fossem obrigados a deixar o projeto de dar continuidade aos estudos, ou seja, o ingresso em uma universidade, para trabalhar. A consequência grave observada em detrimento disso é a evasão escolar e até mesmo a apatia, o desânimo de muitos estudantes quanto ao interesse de prestar o ENEM”, disse.Em São Sebastião do Paraíso, estão inscritos 1.236 estudantes, inclusive de cidades da região que poderão participar da avaliação. O exame avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e também se tornou uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni), ambas ações do Ministério da Educação (MEC).A edição deste ano é a primeira a contar com edital separado para a isenção da taxa de inscrição, no valor de R$ 85. A versão digital passou a ter atendimento especializado e os estudantes terão acesso a tradutores intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras), caderno de perguntas com letras e fontes ampliadas e superampliadas, provas com contrastes, tempo adicional e salas de fácil acesso.Para os estudantes inscritos no ENEM 2021, cujas provas serão aplicadas neste e no próximo domingo (28/11), o cartão de confirmação está disponível na página do participante. O documento apresenta informações como data, local e horários da aplicação, junto ao número de inscrição e opção de língua estrangeira selecionada. Caso tenha sido solicitado o tratamento por nome social e atendimento especializado, estes dados também constarão no arquivo.As provas contam com 180 questões, divididas em quatro áreas de conhecimento (linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias), além de uma redação.No primeiro dia do exame, os participantes terão cinco horas e 30 minutos para realizar as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação, ciências humanas e suas tecnologias, além da língua estrangeira (inglês ou espanhol) escolhida na inscrição. Já no segundo dia de exame, no domingo seguinte, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias.Os locais das provas, em Passos, são Uemg/Bloco 1; Uemg/Bloco 5; Ciri/prédios 01 e 2; IFSULdeMinas; E.E Neca Quirino; E.E. Júlia Kubtscheck; E.M. Professora Angela Silveira; EE Caetano Mahcado; E.E. Nazle Jabur; E.E. Dulce Ferreira de Souza; E.E. Nossa Senhora da Penhas e E.M. Professor Hilarino Morais. O Enem Digital acontece nos seguintes locais: E.E. Neca Quirino. E.E. Julia Kubtscheck; E.E. Nazle Jabur; E. E. Dulce Ferreira de Souza; E.E. São José e E.E. Tancredo de Almeida Neves.