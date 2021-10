Estudantes de todo o país podem participar de simulado gratuito do Enem

SAS Plataforma de Educação , Colégio Determinante (Belo horizonte) e jornal Estado de Minas se unem para oferecer o Simuladão do Enem 2021, com o objetivo de possibilitar aos estudantes de todo o Brasil testar seus conhecimentos antes da prova oficial. Elaborados pelo SAS, os testes serão aplicados nos dias 24 e 31 de outubro (domingos). Para participar, os interessados devem se inscrever pelo link: www.simulado.em.com.br, até o dia 22 de outubro (sexta-feira).

“Milhares de jovens passaram o ano todo se preparando para fazer as provas do Enem. O simulado é a melhor maneira de avaliar em quais disciplinas vale um reforço dos estudos. A parceria entre o SAS, o Colégio Determinante e o jornal Estado de Minas possibilitou oferecermos esse serviço nacionalmente. Elaboramos as questões com todo o cuidado, seguindo o padrão do Enem, para garantir o preparo dos candidatos”, explica Ademar Celedônio, diretor de Ensino e Inovações Educacionais do SAS.

As provas serão aplicadas nas versões presencial e on-line. O teste presencial será realizado na sede do Determinate Pré Vestibular (R. Tomé de Souza, 701 - Savassi, Belo Horizonte – MG). Nos dois formatos (presencial e virtual), o simulado terá início às 13h e encerra às 19h. Nesse período, o aluno terá de responder 90 questões por dia objetivas e inéditas, dos mesmos conteúdos cobrados no Enem: Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias. Após preencher todas as questões, o candidato deve clicar em “finalizar simulado”. O próprio site vai gerar a pontuação.

A prova de redação será corrigida apenas na versão presencial pela equipe do Determinante Pré-vestibular. O texto corrigido será entregue via e-mail até o dia 8 de novembro.

Os participantes podem consultar os resultados no site www.simulado.em.com.br/gabarito, no dia seguinte de cada teste.

SAS no Enem

O SAS Plataforma de Educação criou o hotsite SAS no Enem, com conteúdos inéditos e gratuitos para auxiliar e amparar os jovens nas próximas semanas. Além de videoaulas, fascículos, questões, raio x com os temas mais cobrados nas últimas edições e artigos com dicas, o SAS no Enem vai transmitir no canal, entre outubro e novembro, lives com ex-alunos que se destacaram em edições passadas da prova, para contar suas experiências. Para conhecer o conteúdo oferecido pelo SAS, basta acessar o link: enem.saseducacao.com.br

Raio X do Enem

Para os candidatos do Enem 2021, o SAS Plataforma de Educação atualizou o Raio X com os temas mais cobrados nas últimas edições da prova. A cartilha já está disponível para acessá-la: Clique Aqui

Veja abaixo os cinco temas mais abordados em cada disciplinas:

Biologia

1 - Humanidade e Ambiente (19,5%)

2 - Citologia (11,5%)

3 - Histologia e Fisiologia (11,5%)

4 - Fundamentos da Ecologia (8,3%)

5 - Biotecnologia (8,1%) Espanhol

1 - Leitura e Interpretação de Textos (52,2%)

2 - Semântica e Domínio Lexical (14,8%)

3 - Análise de Texto Literário em Prosa (7,0%)

4 - Identificação de Função do Texto (6,1%)

5 – Análise e interpretação de poemas e canções (6,1%)

Filosofia

1 - Ética e Justiça (18,7%)

2 - Filosofia Antiga (16,8%)

3 - Filosofia Contemporânea (12,3%)

3 - Natureza do Conhecimento (11,6%)

5 - Filosofia Moderna (11,6%)

Física

1 - Mecânica (30,9%)

2 - Eletricidade e Energia (25,8%)

3 - Ondulatória (18%)

4 - Termologia (17,1%)

5 - Óptica (8,1%)

Geografia

1 - Geografia Agrária (18,1%)

2 - Meio Ambiente (16,9%)

3 - Questões Econômicas e Globalização (11,8%)

4 - Geografia Física (10,9%)

5 - Geografia Urbana (10,4 %)

História

1 - Idade Contemporânea (17,7%)

2 - Brasil Colônia (12,7%)

3 - Brasil Império (11,4%)

4 - História Política (10,5%)

5 - Patrimônio Histórico-Cultural e Memória (7,8%)

Inglês

1 - Leitura e Interpretação de Textos (51,3%)

2 - Leitura e Interpretação de Cartuns, Tiras e Charges (11,3%)

3 - Domínio Lexical (11,3%)

4 - Análise e Interpretação de Poemas e Canções (11,3%)

5 - Identificação da Função do Texto (8,7%)

Matemática

1 - Geometria (22,5%)

2 - Escalas, Razão e Proporção (14,2%)

3 - Aritmética (11,8%)

4 - Gráficos e Tabelas (9,1%)

5 - Funções (8,7%)

Português

1 - Leitura e Interpretação de Textos (33,3%)

2 - Estrutura Textual e Análise de Discurso (17,6%)

3 - Leituras e Artes (11,5%)

4 - Gênero Textual (8,4%)

5 - Literatura (7,8%)

Química

1 - Físico-Química (27,0%)

2 - Química Geral (26,8%)

3 - Química Orgânica (19,2%)

4 - Meio Ambiente (11,1%)

5 - Energia (6,4%)

Sociologia

1 - Mundo do Trabalho (21,9%)

2 - Cultura e Indústria Cultural (12,9%)

3 - Ideologia (11,6%)

4 - Meios de Comunicação, Tecnologia e Cultura de Massa (11,6%)

5 - Cidadania (10,3%)

Sobre o SAS Plataforma de Educação

SAS é uma Plataforma de Educação que, há quase duas décadas, oferece soluções educacionais de Excelência, de forma completa e integrada, para mais de 950 escolas parceiras em todo o Brasil. Entre suas mais diversas soluções, suas escolas parceiras contam com materiais didáticos atualizados, tecnologia educacional engajadora, avaliações digitais e presenciais com relatórios diagnósticos para professores e alunos, formação de corpo docente e equipe pedagógica e acompanhamento completo e personalizado por uma equipe de consultores pedagógicos.

Ao longo dos anos, as escolas SAS vêm acumulando excelentes resultados no ENEM, estando entre as escolas que mais evoluem no exame, segundo levantamento recente do Banco BTG Pactual. Em 2021, foram mais de 10.000 alunos aprovados no SiSU. Além dos grandes resultados dos alunos SAS no ENEM e demais vestibulares, as soluções da plataforma auxiliam suas parceiras na conquista de seu maior objetivo: desenvolver cidadãos preparados para os desafios do mundo, por meio de uma formação integral, completa e de qualidade.