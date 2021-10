Autora mineira lança seu primeiro livro no III FLIR

Neste ano, entre os dias 5 e 10 de outubro , o FLIR realiza atividades em dez livrarias de BH e uma em Divinópolis - respeitando todos os protocolos de segurança – e, também, terá uma programação virtual, com lives através do Instagram. Tudo gratuito e em conexão com o FLIR Angola, que acontece no mesmo período, na Rua dos Mercadores, em Luanda (Angola). Escritora mineira Gaby Andrade A terceira edição do FLIR homenageia a escritora mineira Carolina de Jesus (1914-1977), autora do aclamado livro "Quarto de Despejo", abrindo espaço para uma programação que destaca o notório protagonismo feminino (atual) na literatura brasileira.

Entre as atrações da programação do festival, está o lançamento do livro “Ela em caracteres”, da escritora mineira Gaby Andrade , publicado pela, também mineira, Crivo Editorial. Esse é o primeiro livro da autora que desde 2017 publica textos autorais em sua página no Instagram ( @elaemcaracteres ), e que hoje conta com mais de setenta mil seguidores.

O livro reúne textos sobre diversos temas: aflições, cobranças, esperanças, amor próprio (e a falta dele), coração partido. São relatos de experiências comuns, do cotidiano humano, expostos de maneira a fazer com que o leitor/a leitora se sinta acolhido(a) e menos perdido(a) com o caos permanente do dia-a-dia.

“Ela em caracteres” é um abraço em forma de livro. Ele coloca sentimentos em palavras. Desnuda a alma. Traz reflexões importantes. E a melhor parte: os dizeres da autora ajuda o leitor/a leitora a olhar para si mesmo(a) com mais generosidade e carinho. É um livro honesto, como poucos desse gênero o são.

O lançamento acontecerá dia 10 de outubro, domingo, das 16h às 18h, na Livraria do Belas, no bairro Lourdes.

Para mais informações sobre o FLIR acesse: https://www.festivallivronarua.com.br

Gabriela faz parte da equipe do Percurso Educacional