A República Popular da China, também conhecida como China, é a nação mais populosa do mundo, com mais de 1,38 bilhão de habitantes, quase um quinto da população da Terra.

Pequim, sua capital, também é considerada uma das mais populosas metrópoles do mundo (em 2013 sua população estimada era de 20.150.000 habitantes). A cidade, localizada no norte da China, é governada como uma municipalidade diretamente controlada pelo governo nacional. A cidade é a segunda maior do país por população urbana, depois de Xangai, e é o centro político, cultural e educacional do país. É a sede da maioria das maiores empresas estatais chinesas e é um importante polo de rodovias nacionais, vias expressas, ferrovias e redes ferroviárias de alta velocidade. O Aeroporto Internacional de Pequim é o segundo mais movimentado do mundo por tráfego de passageiros.

Desde a introdução de reformas econômicas em 1978, a China tornou-se em uma das economias de mais rápido crescimento no mundo, tornando-se atualmente a segunda maior economia do munda, perdendo apenas para os Estados Unidos. Seu acelerado desenvolvimento econômico foi o responsável por reduzir a taxa de pobreza para 8% (dados de 1981) da população. O país também é uma potência militar, possuindo o 1º maior exército do mundo e 2º maior orçamento. Atualmente, a China é o maior parceiro comercial do Brasil.





