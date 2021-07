Projeto fazer o bem tá no sangue

O projeto de extensão Fazer o Bem tá no Sangue foi criado em março de 2021, por alunos do curso de medicina da FAMINAS-BH, com a ajuda do professor Dr. Peterson Gontijo, médico hematologista do Hemominas, devido a uma demanda crescente da necessidade de doações de sangue desde o início da pandemia. Tal projeto tem o objetivo de ensinar e conscientizar a sociedade sobre a importância do ato solidário a partir do princípio de que a realização de doações regulares por parte da população é essencial para o sistema de saúde do país.

É de extrema importância que os estoques dos bancos de sangue devem sempre estar adequados para atender as demandas dos hospitais e dos pacientes com doenças hematológicas assistidos pelo SUS. Entretanto, durante a pandemia de COVID-19, notou-se uma grande redução das doações de sangue no país. Segundo estudo produzido pelo Hemominas, houve uma diminuição no comparecimento de doadores nas coletas e na produção de hemocomponentes a partir de março de 2020, quando o primeiro caso de COVID-19 foi notificado em Minas Gerais.

Frente a esse cenário, tornou-se necessário uma mobilização para conscientização da população sobre o processo e a importância da doação sanguínea. Sendo assim, o projeto atua por meio da elaboração e divulgação de postagens e de vídeos lúdicos a respeito da doação de sangue nas páginas de Instagram da IFMSA Brazil FAMINAS-BH, de Ligas Acadêmicas e do Diretório Acadêmico da Faculdade, visando ao aumento do número de doações na comunidade.

Organizadores do projeto

Além disso, o projeto convida palestrantes para realização da capacitação dos estudantes integrantes a fim de que estejam aptos a realizar a abordagem e captação de doadores por meio de apresentações didáticas no meio virtual ou presencial, quando possível e seguro. Nesses momentos, aborda-se sobre os bancos de sangue, como se preparar para doar, entrevista, procedimentos de coleta, critérios básicos de doação, impedimentos para doação, compatibilidade, um pouco de legislação, além de mitos e verdades sobre o assunto.

Nesse sentido, os alunos tornam-se propagadores do conhecimento e futuros médicos incentivadores do processo capazes de sanar dúvidas de pacientes, familiares e amigos, ou mesmo de seguidores nas redes sociais que entram em contato a partir da divulgação das postagens realizadas.

Por fim, Fazer o Bem tá no Sangue tem projetos que se estendem não apenas neste período pandêmico, mas também de continuidade das apresentações por parte dos integrantes, elaboração e distribuição de panfletos e cartazes didáticos, explicativos e com linguagem simples em locais de grande circulação como Unidades Básicas de Saúde, na Faculdade, além de empresas, hospitais e escolas que aceitaram receber o

projeto.

