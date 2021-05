Participantes têm até o dia 28/05 para pedir isenção de inscrição no Enem

Quem ainda não se inscreveu para solicitar a isenção de pagamento para realizar o Enem, tem até o dia 28 (próxima sexta-feira) de maio para fazê-lo. Depois deste prazo, a inscrição passa a não ter validade.

(foto: Freepik)

Estudantes que estiverem concluindo o Ensino Médio em escola pública no ano de 2021 ou foram bolsistas integras em escolas da rede privada que pertençam a famílias de baixa renda (renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa), ou situação de vulnerabilidade econômica inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) estão isentos do pagamento da taxa de inscrição.

Acesse o link https://enem.inep.gov.br/participante para realizar sua solicitação de Isenção. ATENÇÃO: Quem obteve a isenção no Enem 2020 e não compareceu à prova deve justificar a ausência pela internet.

Quais documentações necessárias?

Você precisará dos seguintes dados para concluir seu cadastro:

CPF

Data de Nascimento

Endereço de E-mail

Número de telefone válido

Além dos documentos que comprovam que você está apto para isenção:

Cédula de Identidade do participante e dos demais membros que compõem núcleo familiar.

Declaração que comprove ter estudado todo ensino médio em escola pública ou histórico escolar.

Bolsista deve acrescentar a declaração do colégio que comprove o desconto integral.





Após analise documental, o Inep confirmará ou não a isenção da taxa. Para aquele que não tiverem o pedido aceito, poderão realizar a inscrição (com pagamento de taxa) para o Enem. A data de inscrição ainda não foi definida.