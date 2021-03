Como MONTAR seu plano de estudos do ZERO

Muitos alunos já estão começando a sua preparação para o Enem 2021, que irá acontecer em novembro ou dezembro desse ano. Nesse começo de estudo é muito importante planejar o que você irá estudar, não apenas quanto aos conteúdos, mas também quanto à sua rotina.

(foto: Percurso Educacional)

Pra produzir um plano de estudos que seja eficaz, mas que também respeite o seu processo de aprendizagem, é necessário se atentar para os seguintes pontos:





1. Comece colocando, na sua semana, todas as atividades que são fixas na sua rotina. Isso envolve as aulas que você assistirá, seu tempo de sono, as atividades físicas, sua terapia, as atividades domésticas, o lazer, enfim, tudo que for importante de ser mantido para que a sua vida permaneça equilibrada.

2. Depois de colocadas as atividades fixas, coloque os dias e horários que irá estudar os dois conteúdos que mais valem na prova do Enem: Matemática e Redação. O ideal é, pelo menos, uma Redação por semana e 30 minutos de Matemática por dia.

3. Feito isso, distribua o restante das disciplinas que precisa estudar. Mas atenção! Você não deve estudar todos os conteúdos de forma igual. Leve em consideração três pontos que são fundamentais para dosar a quantidade de atenção dada a cada um: o peso que cada conteúdo tem na composição da nota, na universidade que você deseja; a recorrência desse conteúdo nas provas passadas; e sua dificuldade de aprendizado daquele conteúdo.

4. Coloque revisões toda semana! Esse ponto é fundamental para você garantir que não esquecerá o que foi aprendido.

5. Assim que estiver mais confiante, coloque a realização de simulados regularmente no seu planejamento. Com ele você conseguirá perceber quais pontos do conteúdo ainda precisam mais da sua atenção. Além disso, treina sua estratégia de prova, com a regularização do tempo de resolução das questões e a definição de quais questões merecem ser resolvidas primeiro.

6. Se possível, tenha 24 horas de descanso semanal. Ou um dia inteiro ou a tarde de um e a manhã de outra, consecutivamente. Esse tempo de descanso é fundamental para que você se mantenha produtivo o ano todo. Você precisará de energia até a prova do Enem!

A nota final é a média simples de todas as provas.

No caso de empate da Média Final, o desempate será decidido de acordo com a seguinte ordem de precedência:

a) maior grau obtido na Prova Escrita de Língua Portuguesa (GP);

b) maior grau obtido na Prova Escrita de Física (GF);

c) maior grau obtido na Prova Escrita de Matemática (GM);

d) maior grau obtido na Prova Escrita de Língua Inglesa (GI);

e) maior grau obtido na Prova Escrita de Redação (GR); e

f) maior idade.