Fontes produtoras de energia elétrica

No dia 5 de novembro de 1982, os presidentes do Brasil, João Figueiredo, e o Paraguai, Alfredo Stroessner, inauguraram oficialmente a Usina Hidrelétrica de Itaipu, que por muito tempo manteve o título de maior do mundo. A produção de energia começou efetivamente em maio de 1984, quando entrou em operação a primeira das 20 unidades geradoras do projeto.

(foto: Freepik)

Hoje, Itaipu responde por quase 17% da energia elétrica consumida no Brasil e mais de 75% do mercado paraguaio. A geração hidrelétrica está associada à vazão do rio, ou seja, à quantidade de água disponível e à altura da queda.





Essas características naturais – forte presença de rios com queda d´água e que não secam em nenhum período do ano – favorecem o uso da energia hidráulica, que hoje é responsável por 70,6% do fornecimento de energia elétrica no Brasil. Outras fontes importantes são o gás natural (11,3%), a biomassa (7,6%) e os derivados de petróleo (4,4%).





A Bacia do Paraná, onde está situada a Usina de Itaipu, tem muitos rios propícios à produção energética. Além disso, está próxima a regiões bastante populosas e com amplas atividades industriais, o que faz com que ela tenha alta potência instalada – ou seja, grande parte dos rios já são utilizados para produção de energia.





Para a construção de novas grandes hidrelétricas, é necessário explorar regiões com potencial disponível, isto é, com oferta significativa de água e poucas usinas estabelecidas. É o caso da Bacia Amazônica, onde estão sendo construídas as usinas de Jirau e Santo Antônio (Rio Madeira) e de Belo Monte (Rio Xingu). Apesar da distância dos maiores mercados consumidores, novas tecnologias já permitem a transmissão da energia para locais mais afastados.





Apesar de ser uma energia limpa e de fonte renováve (naturalmente reabastecida), a construção de usinas gera grande impacto ambiental e social, com o alagamento de florestas e deslocamento das populações ribeirinhas.





Países que não têm boa capacidade hidráulica utilizam outros tipos de usinas, como as térmicas e as nucleares. As primeiras produzem eletricidade a partir da energia gerada pela queima de combustíveis fósseis. Em geral, são fontes não renováveis e poluentes.





As usinas nucleares, por sua vez, utilizam material radioativo e conseguem produzir muita energia com pouca matéria-prima. O maior problema é o risco de contaminações radiativas, por causa do lixo atômico.





Outra forma de produção de eletricidade são as usinas geotérmicas, que produzem energia a partir do calor proveniente do centro da Terra. A Islândia, que está situada no limite de duas placas tectônicas, utiliza bastante essa fonte.





Países como Austrália e Nova Zelândia produzem eletricidade a partir da energia proveniente do desnível das marés. Além da maremotriz, outras formas de produção de energia limpa e renovável, menos degradantes ao meio ambiente e que têm sido cada vez mais utilizadas, são as usinas solares e eólicas, que utilizam a luz e calor do Sol e a força dos ventos, respectivamente.