Os preparatórios Curto-Circuito Pré-Vestibular e o Percurso Pré-vestibular vão oferecer gratuitamente nesse sábado (19/09), às 9h, o aulão "Militar para os Fortes" com foco no concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx). O aulão será totalmente online e irá apresentar os conteúdos mais cobrados do exame, tirar dúvidas, analisar "bizus" e dicas importantes para o aluno gabaritar e conquistar o sonho de se tornar um oficial do Exército Brasileiro. Para se inscrever e receber o material didático, o interessado deve se cadastrar no site: https://militarparaosfortes.com.br .



Agenda do Militar para os Fortes

Data: 19/09

Horário: 9 - 14h

Inscrições: https://militarparaosfortes.com.br

Produzido por: Percurso e Curto-Circuito Pré-vestibular

Conheça o concurso EsPCEx

O concurso do EsPCEx oferece 440 vagas de nível médio, onde os selecionados terão ganhado de até R$6.993,00 mensais ao longo da carreira. Do total de vagas, 400 são para homens e 40 para mulheres. Há reserva de 20% das vagas para candidatos negros. Para a ampla concorrência, são 320 vagas para o sexo masculino e 32 para o sexo feminino.

Para participar, é preciso ter idade entre 17 e 22 anos completos até o dia 31 de dezembro (ano da matrícula). Além disso, é necessário ter o nível médio completo e ser brasileiro nato. Os candidatos também não podem ter filhos ou dependentes e nem serem casados. Há ainda exigência de altura mínima, de acordo com o sexo, sendo: 1,60m para homens; e 1,55m para mulheres. A escola oferece R$1.044 no início do curso de formação, a título de bolsa.

Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas: responsável pela formação do oficial combatente do exército desde 1940. (foto: EsPCEx)

O concurso EsPCEx terá duas etapas. A primeira delas será composta por um exame intelectual, de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação está prevista para os dias 26 e 27 de setembro.

No primeiro dia, os candidatos vão responder a 44 questões de Português (20), Física (12) e Química (12), além de realizarem uma redação. Já no segundo dia, serão cobradas 56 perguntas de Matemática (20), Geografia (12), História (12) e Inglês (12).

O cartão de confirmação de inscrição, que informa os locais do exame intelectual, estará disponível no site da EsPCEx a partir do dia 15 de setembro. A entrada dos candidatos nos locais ocorrerá às 12h30. Em ambos os dias, a prova ocorrerá das 13h30 às 18h.

Na segunda etapa, os candidatos passarão por inspeção de saúde, exame de aptidão física e avaliação psicológica. Para a parte física, os concorrentes terão: corrida de 12 minutos, flexão de braços na barra fixa, flexão de braços sobre o solo e abdominal supra. Os aprovados serão convocados para o curso de formação, que terá duração de cinco anos, em regime de internato.