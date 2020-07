Cursinho promove concurso de bolsas online para o Enem

Acontece nessa quarta-feira (8/07), às 13h, totalmente online, a Prova de Bolsas Det 2020 do Determinante Pré-Vestibular de Belo Horizonte. O exame irá ofertar bolsas de até 100% para os cursos de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que iniciam em agosto. Para participar, basta o estudante inscrever no link: http://www.determinantebh.com.br/bolsas-determinante-2-2020/ e o processo é totalmente eletrônico.

Prova de bolsas online de curso preparatório para o Enem 2020 acontece nessa quarta-feira, 8 de julho. (foto: Freepik)

A prova será no modelo Enem com 40 questões objetivas e uma redação argumentativa-dissertativa, entregue pela Internet de acordo com as instruções da instituição. O valor de desconto aos cursos poderá ser de até 100% da mensalidade de acordo com a nota do aluno. Os cursos sujeitos a bolsas iniciarão no dia 3 de agosto, podendo ser presenciais, semipresenciais ou online - de acordo com as regras de segurança sanitárias e de funcionamento das instituições de educação pela Prefeitura de Belo Horizonte.

Sobre o Determinante

O Det é o preparatório mais exclusivo e inovador para o Enem e os vestibulares, sendo o preferido pelos vestibulandos para medicina em Belo Horizonte. Com turmas reduzidas, corpo docente experiente, plataforma online própria e material didático do SAS, o cursinho possui centenas de aprovados em Medicina somente nos últimos exames.

Determinante: aprovações e preferência dos vestibulandos de medicina na capital. (foto: Divulgação)

Todos os cursos oferecidos pelo Determinante possuem acompanhamento individual, diferencial que aumenta o desempenho e proporciona uma maior interação entre professores e alunos. "Temos orgulho de saber o nome de todos os alunos e entender seus objetivos e necessidades de estudo, mesmo na modalidade online" explica Camila Ferreira, coordenadora pedagógica do Det.

A instituição de ensino está preparada para oferecer as melhores tecnologias no ensino à distância, se as circunstâncias do distanciamento social e da pandemia prosseguirem até o Enem. A plataforma online do Det já oferece mais 5 mil aulas já gravadas, onde podem ser realizadas aulas ao vivo, monitorias, simulados e correção de redação pela internet com toda a segurança para o aluno, professores e familiares. Para saber mais: www.determinantebh.com.br