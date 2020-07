Estudantes de Medicina promovem congresso e lançam canal de produção de conteúdos e eventos para o Jequitinhonha

Idealizado por dois estudantes do curso de Medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), o Projeto Cais tem como objetivo a criação de uma ferramenta de comunicação para o meio acadêmico, com atuação direcionada para a saúde pública da população do Vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais carente e vulneráveis à pandemia em Minas Gerais.





O primeiro grande evento do projeto é a realização de um congresso acadêmico benificente: o I Congresso Acadêmico de Medicina Online do Vale - de 8 a 10 de julho – com transmissão online. Assim como em outros setores, a pandemia tem inovado o formato de eventos científicos e inspirou os idealizadores a realizar o congresso com transmissão simultânea pelos meios digitais e ainda ajudar a população da região do Vale do Jequitinhonha que foi drasticamente afetada pelo desemprego e pela redução da atividade econômica.

Inclusão através da universidade e as novas tecnologias

A paralização dos calendários acadêmicos, devido à pandemia do coronavírus, também gerou incertezas no cenário acadêmico do nível superior. As discussões sobre o retorno das atividades, utilizando meios digitais, evidenciaram a falta de equidade na inclusão das tecnologias entre os estudantes das universidades públicas brasileiras. Desafiados pelo tema da inclusão, Túlio Castro e Henrique Neves, estudantes do quarto período do curso de Medicina, em Diamantina, idealizaram o Congresso e o projeto social para ajudar os moradores de baixa renda das cidades do Vale do Jequitinhonha. O legado do projeto também será a ferramenta para divulgar temas de interesse no campo acadêmico e na saúde pública regional.

O nome, Projeto Cais, foi inspirado na música "Cais" , de Milton Nascimento e de Ronaldo Bastos. A letra da música enuncia um chamamento à criação de uma estrutura de transformação. E inspirados por ela durante a pandemia que os dois estudantes se uniram para fazer a diferença na comunidade onde estão sendo preparados para atuar com a medicina. Hoje o coletivo integra 16 participantes. Eles acreditam que a criação de um projeto social, com uma plataforma para a divulgação de informações, é uma alternativa para dar vez e voz às notícias de interesse do meio acadêmico e da população. O grupo, também está produzindo o podcast “Invento o Cais”, já disponível na rede social do Spotify:

Congresso on line solidário

Com o tema de "Educação, Ciência e Transformação", o I Congresso Acadêmico de Medicina On Line do Vale irá reunir especialistas da área de saúde e de desenvolvimento social para apresentar experiências, relatos e ensinamentos de várias regiões do Brasil e como poderiam ser aplicados para a melhoria de vida na população carente. Além disso, serão discutidos as medicinas indígenas, os efeitos da pandemia, a evolução nos processos de desenvolvimentos de vacinas, saúde mental e a residência médica no Vale do Jequitinhonha e Mucuri.

Os estudantes de medicina Túlio Castro e Henrique Neves, criadores do Cais, buscam a aproximação da universidade com projetos de saúde e desenvolvimento social da região. (foto: Arquivo pessoal)



Entre os diversos palestrantes da programação, o evento on line contará com o Dr. Jorge Forbes, médico psiquiatra e psicanalista, e Bella Gonçalves, vereadora da capital mineira e uma participação especial com o cantor Oswaldo Montenegro. O congresso promovido pelo Cais é solidário e toda a sua renda será revertida na compra de cestas básicas para a população do Vale do Jequitinhonha. Os estudantes de graduação que não puderem pagar a inscrição serão isentos da taxa.





