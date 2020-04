Aulão ao vivo para o Enem e Vestibulares 2020

Nesse feriado de comemoração ao Dia de Tiradentes (21/04), às 8h, está sendo transmitido ao vivo o aulão Especial de Feriado Tiradentes, voltado para revisão do conteúdo para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e os demais vestibulares do país . Produzido pelo Percurso Pré-Vestibular e Determinante Pré-Vestibular e apoio do portal UAI - Jornal Estado de Minas, aulão é gratuito, com 4 horas de duração e será transmitido via internet nesse link do YouTube: https://youtu.be/LCHSn1a6Ml4. Durante o aulão, os professores irão resolver, dar dicas e tirar dúvidas dos conteúdos de História e Matemática cobrados nesse vestibular.

Assista Agora





Agenda

24/04/20208 - 12h

Conteúdo: Matemática com o prof. Renato e História com o prof. Junio.

Informações: https://percurso.com.br