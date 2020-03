Cursinhos utilizam a educação física como arma para garantir a aprovação

Praticar atividades físicas traz benefícios que vão muito além da aparência, mas ajuda também no equilíbrio da mente que pode ser fundamental para potencializar os estudos. Devido a isso, alguns cursinhos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão oferecendo a prática de educação física para os seus alunos.

Igor Gomes do Centro de Treinamento Propulsebh "a atividade física traz diversos benefícios para a saúde do aluno que irá prestar o Enem" (foto: Divulgação)



Um dos pioneiros em Belo Horizonte, o Determinante Pré-Vestibular, possui um grupo de corrida com alunos e professores com orientação de especialistas. Para Igor Gomes, gestor do Centro de Treinamento Propulsebh e responsável pelo programa de educação física no Det, a prática de esportes "traz benefícios na saúde física e mental que podem ser fundamentais para o aluno conseguir aprovação de uma prova".





Segundo ele, existem estudos que os exercícios físicos melhoram a cognição – ampliando a neurogênese na região do hipocampo, área do cérebro importante para a aprendizagem e memória –, bem como a capacidade do cérebro de se adaptar e criar novas conexões (neuroplasticidade). "É uma forma divertida onde os vestibulandos espantam a ansiedade, tem uma atividade social e ao mesmo tempo que ganham saúde a prática de esporte" completa Igor.

Det Run: o primeiro grupo de corrida para estudantes, professores e pais. (foto: Freepik)



O grupo de corrida do Determinante acontece todas as quarta-feiras, às 18h e está aberto a estudantes, professores e interessados. Informações em www.determinantebh.com.br

A importância da prática de exercícios

A inatividade física é um problema de saúde pública no Brasil, somos o quinto país mais sedentário do mundo, com 46% de sedentários e 53% da população acima do peso.





Nas últimas décadas, tem-se assistido a uma transformação sem precedentes no padrão de vida da sociedade. Os avanços tecnológicos e a presença cada vez mais frequente dos chamados LABOR SAVING DEVICES (mecanismos que poupam esforços) como elevadores, controles remotos, escadas rolantes aliados a maior carga horária de estudo e/ou trabalho, têm conduzido a uma diminuição progressiva da atividade física no trabalho, em casa e no lazer.

Mente são e corpo são

A ciência mostra que quando bem orientado, a prática regular de atividade física traz diversos benefícios para a saúde, entre eles podemos destacar: eficiência do metabolismo (aumento da utilização das gorduras como fonte de energia), aumento da força e massa muscular, correção postural, eficiência cardiovascular, melhora da autoestima e da imagem corporal, redução do estresse, ansiedade, depressão, insônia, melhora do humor, aumento da disposição física e mental, socialização, entre muitos outros.





Estimular o exercício físico na infância e juventude tem um papel importantíssimo para manutenção de bons hábitos na vida adulta. Portanto, programas educacionais que estimulam a prática de atividade física são fundamentais para combater o sedentarismo e contribuir com o bem estar físico, psíquico e social e como consequência a qualidade de vida da sociedade.