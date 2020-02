Conheça mais sobre o coronavírus

Com o aumento do número de casos suspeitos de coronavírus em Minas Gerais e a certeza que,em breve, a epidemia chegará ao Brasil, torna-se cada vez mais necessários o conhecimento para prevenção, riscos e como a doença age no organismo. Para te ajudar, convidamos o professor de Biologia Matheus Pagy uma aula exclusiva sobre a doença.

Sobre o coronavírus

Os coronavírus (CoV) tem uma enorme variedade viral, conhecidos desde meados dos anos 1960, que causam infecções respiratórias nos seres humanos e nos animais. Normalmente, as infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves, semelhantes a um resfriado comum. A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem e os idosos mais sujeitos a sintomas mais graves. Os coronavírus comuns que infectam humanos são alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.

Partículas do coronavírus vistos do microscópio. (foto: NIAID)



Esses vírus algumas vezes podem causar infecção das vias respiratórias inferiores, como pneumonia. Esse quadro é mais comum em pessoas com doenças cardiopulmonares, com sistema imunológico comprometido ou em idosos. Ele possui um período de incubação de 2 a 14 dias e é transmitido via contato de pessoa a pessoa.

Profilaxia

Como atualmente não existe vacina para prevenção de infecção por coronavírus, a melhor maneira de prevenir é evitar a exposição ao vírus. Principais ações preventivas diárias: