UEMG registra a maior nota de cota em medicina em Minas no segundo dia do Sisu

O segundo dia de divulgação das notas de corte no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020 demonstra como estão variando as notas e instituições públicas de Minas Gerais em relação ao ano passado na graduação de Medicina.



Medicina é o curso com a maior nota de corte em Minas Gerais via Sisu 2020. (foto: Freepik)

Lembrando que as notas serão divulgadas diariamente à zero hora até o fim das inscrições no dia 26 de janeiro. O resultado final será divulgado no dia 28 de janeiro no próprio sistema. Confira a lista do dia 22 das notas de corte de Medicina em Minas Gerais pela modalidade de "ampla concorrência":

UEMG – Universidade Estadual de Minas Gerais – 20 vagas – 887,04 UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto 40 vagas – 801,60 UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais – 320 vagas – 794,52 UNIFAL – Universidade Federal de Alfenas – 60 vagas – 794,45 UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora – 70 vagas: Valadares – 775,42 /Juiz de Fora – 788,36 UFVJM – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – 30 vagas: Diamantina –784,53/ Teófilo Otoni – 782,18 UFV – Universidade Federal de Viçosa 50 vagas – 783,88 UFLA – Universidade Federal de Lavras – 18 vagas – 781,54 UFU – Universidade Federal de Uberlândia – 60 vagas – 778,97 UFSJ – Universidade Federal de São João Del Rei – 50 vagas: Divinópolis – 774,68/Dom Bosco – 767,23 UNIMONTES – Universidade Estadual de Montes Claros – 28 vagas – 763,83 UFTM – Universidade Federal do Triângulo Mineiro – 50 vagas – 761,64

Como a nota de corte ainda não foi finalizada devido ao processo de inscrição no Sisu, ela pode sofrer alterações até o dia 26 de janeiro. Precisa de ajuda para entender o processo e definir uma estratégia, assista o Sisu Sniper aqui: https://www.youtube.com/watch?v=30XyXXYg28I

Artigo do Percurso Pré-Vestibular e Enem.