Minas possui o maior número de participantes com nota 1000 em redação no Enem

Somente 53 redações tiraram nota 1000 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, sendo treze localizados em Minas Gerais, tornando o Estado com o maior número de participantes com nota máxima no país. Um deles é Caio Henrique Alves Moreira, 23 anos e estudante do cursinho Determinante Pré-Vestibular de Belo Horizonte. "Apesar de saber que tiraria uma nota alta devido a minha preparacao, nunca imaginei que tiraria 1000 em redação" acredita ele.

Segundo Caio, a prática semanal de escrever pelo menos uma redação, apoio de professores e monitores e muita pesquisa em conteúdos gratuitos na Internet foram os pontos importantes para ele conseguir essa nota. "Agora é juntar com as outras notas e tentar conseguir uma vaga de medicina em uma universidade publica no Sisu" torce o estudante.



Redação do Enem 2019

A professora Maria Raquel do Determinante foi convidada a comentar a prova de redação do Enem 2019 e os desafios para buscar uma notá máxima. Confira.

'Sem dúvidas, o preparo para a Prova de Redação do Enem é um dos maiores desafios que um estudante, concluinte do Ensino Médio ou pré-vestibulando (a), enfrenta, pois depende, e muito, do esforço, da dedicação, da prática e de conhecimentos teóricos sobre produção textual. Para que o processo de escrita de uma redação ocorra com eficiência e o candidato alcance sucesso em todas as cinco competências exigidas, é necessário que se cumpram certas especificidades do gênero textual exigido no ENEM. Por isso, o rigor teórico e o estudo são fundamentais para a compreensão as “regras do jogo” e o sucesso na produção de texto, que pressupõe o estudo dos aspectos: linguísticos (norma-padrão e adequação linguística), estruturais (coesão) e temáticos (repertório sociocultural).

Uma das condições para a produção de um bom texto é a realização de um bom planejamento. É preciso pensar e esquematizar previamente a seleção das ideias e argumentos e a melhor forma de apresentá-los, a partir da compreensão do tema, da mobilização das informações dos textos motivadores e do conhecimento de mundo (repertório sociocultural). A partir daí, é necessária uma exaustiva prática de planejamento, elaboração, revisão do texto e, sempre que necessário, de reescrita. Ou seja: o desenvolvimento das habilidades linguísticas tem como protagonistas a ação e o investimento do estudante – preferencialmente, amparado por uma boa equipe de professores, monitores e corretores, a fim de que sejam mais bem compreendidos os caminhos para a evolução na produção textual. O candidato que almeja uma boa nota deve produzir e corrigir, no mínimo, uma redação semanal, e procurar entender os erros e as melhores formas de crescimento. Isso foi o que fez, por exemplo, o aluno Caio Henrique, do Determinante Pré-vestibular, que alcançou a tão sonhada nota 1000 na prova, cujo o tema foi “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”.

Nessa prova, de forma semelhante às dos anos anteriores, foram avaliados, além dos conhecimentos linguísticos e estruturais, o senso crítico do candidato sobre o contexto científico, cultural, social e político no qual o tema está inserido, ou seja, a capacidade de analisa-lo, mobilizando, de forma consistente, o conhecimento de mundo sobre os desafios e sobre a importância da democratização do cinema. Assim, ao estruturar e interpretar, de forma clara e coesa, o conteúdo dos textos motivadores e o repertório sociocultural em defesa de um ponto de vista, o candidato pôde construir um bom projeto autoral e, dessa forma, alcançou uma boa nota. Para isso, no entanto, precisou, durante todo o ano, planejar, escrever, revisar, reescrever textos dos mais variados temas. Portanto, se você quer também alcançar uma nota boa, como a do Caio, em 2020, não perca tempo: procure uma equipe de confiança e comece a praticar.'