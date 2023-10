Ranking: Colégio Fibonacci tem a maior nota do ENEM em Minas Gerais

462

Time de atendimento do Colégio e Pré-vestibular Determinante segurando apostilas do Sistema de Ensino Fibonacci (foto: Divulgação)

Há três anos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), não revela quais são as escolas mais bem colocadas no Exame Nacional do Ensino Médio. Neste ano, no dia 16 de outubro, os dados com as escolas de onde saíram as 50 maiores notas do país foram divulgados com exclusividade pelo O Globo.





A pesquisa “Análise da evolução e disparidades nas notas do Enem”, promovida pela edtech AIO Educação, de autoria dos pesquisadores Paulo Vivas, Murilo Vasconcelos e Mateus Prado, conseguiu informações na sala segura do Serviço de Acesso a Dados Protegidos (Sedap) do Inep, entre 31 de julho e 3 de agosto deste ano.





Segundo os pesquisadores, a divulgação desse ranking, que mostra quais são as escolas mais bem colocadas do Enem 2022 contribui para as mudanças no ambiente educacional, uma vez que mostra a disparidade entre escolas públicas e privadas.

Colégio Fibonacci fica em 1º lugar no ranking de Minas Gerais

O Colégio Fibonacci, parceiro do Determinante, é o melhor colégio de Minas no Enem de 2022, de acordo com os dados do Inep (foto: Reprodução O GLOBO)

O Colégio Fibonacci, localizado em Ipatinga, levou o segundo lugar nacional no ranking e o primeiro lugar em Minas Gerais. De acordo com os dados oficiais retirados do Inep, a instituição obteve média geral de 736,64 pontos.





Elevando o nível da educação mineira,o colégio ipatinguense se destaca por conseguir seus resultados sem divisão de estudantes.Esta não é a primeira vez que o Fibonacci conquista um lugar de destaque, ele também ocupou a 1ª posição na média geral de Minas Gerais nos Enem’s de 2020 e 2021.





Fundado em 2011, o Colégio Fibonacci tem sido uma presença constante nas primeiras posições do ranking do ENEM. Seu compromisso com a educação de alta performance para todos está enraizado em sua missão. Não se trata apenas de obter resultados excepcionais; é sobre capacitar cada aluno a alcançar seu potencial máximo.

Inovação na educação: o sistema de ensino Fibonacci

Com uma lista de aprovados cada vez maior nas principais universidades do país, o Colégio Fibonacci entende que é preciso inovar na educação para que os estudantes consigam atingir resultados satisfatórios.





Os fundadores da instituição reconhecem que a abordagem utilizada na escola pode beneficiar estudantes de todo o país. Com isso, foi desenvolvido um material didático completo e direcionado, focado em auxiliar outras escolas a alcançar resultados extraordinários!





Essa solução inovadora, voltada para estudantes do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, é uma ferramenta de aprendizado que reforça a capacidade de que os alunos bem orientados e com estudos direcionados conseguem sair do ensino médio preparados para enfrentar vestibulares mais disputados, como o Enem, e ingressar diretamente no curso dos seus sonhos.





“O objetivo de desenvolver esse suporte pedagógico moderno e de alta performance é evitar que o estudante tenha a necessidade de frequentar cursinhos preparatórios adicionais, pois a preparação acontece ao longo dos três anos, durante a educação básica”.





Além do formato físico, o material também inclui uma dimensão digital que permite aos alunos uma conexão mais próxima com os professores. Ele oferece recursos digitais exclusivos, com vídeo aulas específicas e relatórios detalhados que revelam as dificuldades e facilidades de cada aluno, auxiliando no processo de recuperação, aprendizado e aprimoramento das matérias.

Colégio Determinante de BH firma parceria com o sistema de ensino Fibonacci

Átila Zanone, Diretor do Grupo Fibonacci e Renato Ribeiro, diretor do Colégio e Pré-vestibular Determinante (foto: Divulgação)





O Determinante foi fundado há mais de 10 anos como cursinho preparatório para os vestibulares. Agora, ele se torna também um colégio e atende turmas do ensino médio. Sua abordagem de ensino humanizada, que valoriza o relacionamento próximo com os alunos, o crescimento e desenvolvimento individual, e a identificação de pontos fracos e fortes, o torna uma instituição diferenciada para quem busca se preparar bem para o Enem e vestibulares altamente competitivos.





O Det entende também que, além de professores altamente preparados e qualificados, estrutura diferenciada e suporte humanizado para o aluno e a família, também é necessário investir em um material didático de qualidade, que ajude e direcione os alunos em seus estudos e auxilie em suas dificuldades.





Por isso, o colégio adotou o sistema de ensino Fibonacci, que oferece organização, aprofundamento e alto desempenho, estabelecendo orientações para quem deseja alcançar resultados diferenciados.





“A parceria entre o Colégio Determinante e o Fibonacci promete levar a educação de alta performance de BH a um novo patamar, oferecendo melhores oportunidades de aprendizado para os alunos e preparando-os para um futuro acadêmico brilhante.”





Esta é uma aliança que demonstra o compromisso contínuo com a excelência educacional e a busca por um ensino inclusivo e de qualidade em Minas Gerais e em todo o país.

Conheça o Colégio Determinante

O Determinante foi o primeiro colocado em medicina na UFMG entre os pré-vestibulares de Minas (foto: Divulgação)

A junção do histórico e experiência de um dos principais cursinhos preparatórios de Belo Horizonte com o material didático do colégio com a maior nota do Enem em Minas Gerais, o Determinante inaugura em BH o ensino de alto desempenho, proporcionando aos estudantes e seus pais uma educação de excelência, que encaminha a vaga no tão sonhado curso superior.





As matrículas para o ensino médio já estão abertas. Vá até o Colégio e Pré Vestibular Determinante, que está localizado na rua Tomé de Souza, 701 – Savassi para conhecer o ambiente, o material usado e a família Determinante!