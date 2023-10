Aulão Gratuito: aproveitando melhor o último mês de preparação para o Enem

462

A reta final da preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um momento crucial para os estudantes que almejam um bom desempenho na prova mais importante do país. Chegamos ao último mês de preparação para o Enem, é fundamental saber aproveitar ao máximo esse tempo para revisar o conteúdo, fortalecer habilidades e construir confiança para o dia da prova.





Nesse momento, de ansiedade e esquecimento dos conteúdos, passa a ser muito importante uma revisão especial, com aulas dinâmicas, uma abordagem estratégica das provas anteriores, análise dos conteúdos mais frequentes, dicas para a realização das questões e apostas direcionadas em temas inéditos.

O “Aulão Enem”

Pré-vestibular Determinante e Aberto ao público, o evento é realizado pela Rede Decisão , junto aos parceiros Imaginie Redação PraValer . O “Aulão Enem” é ideal para quem deseja aprimorar seus conhecimentos e se preparar para a prova da melhor forma possível para o exame. A entrada é gratuita, mediante doação de um alimento não perecível.





O “Aulão Enem” começa na manhã do dia 17 de outubro (terça-feira), no Centro Cultural Unimed-BH Minas, no bairro de Lourdes, e vai até o início da tarde.





O evento oferecerá uma oportunidade única para os estudantes mergulharem em aulas dinâmicas e abrangentes em diversas matérias que são essenciais para o sucesso no Enem.





As disciplinas abordadas nas aulas englobam todas as áreas cobradas na prova: Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Inglês, Português, Literatura e Redação.





Além disso, os participantes irão ouvir uma palestra sobre profissões com o empreendedor Dudu Obregon. Quem também vai fazer uma apresentação no evento é o professor Renato Ribeiro (saiba mais abaixo).

Palestra com Dudu Obregon - Navegando pelo Labirinto das Carreiras: Descubra o seu caminho

Dudu Obregon é um renomado profissional na área de inovação, futurismo e empreendedorismo. Foi sócio da Perestroika, a maior escola de atividades criativas da América Latina, onde gerenciou mais de 60 cursos relevantes nesses campos. Ele é autor da disciplina "Empreendedorismo Criativo" da Mind Makers, uma plataforma de ensino com mais de 30.000 alunos.





Além disso, Obregon é cofundador da NOX, uma plataforma digital de matérias eletivas para o Novo Ensino Médio, e líder de currículo da 500 Global, uma empresa de destaque do Vale do Silício. Em sua palestra, Dudu compartilhará insights valiosos para ajudar os estudantes a descobrir o caminho ideal para suas carreiras.

Palestra com Renato Ribeiro

O evento também receberá uma palestra interativa com o professor Renato Ribeiro. Economista pós-graduado em Educação Matemática, Ribeiro atua como professor de Física e Matemática há mais de 28 anos. Ele também é co-fundador do Colégio e Pré-vestibular Determinante e do Percurso Educacional.

Realização do evento

Rede Decisão

Imaginie

Pré-vestibular Determinante

PraValer

Serviço - Aulão Enem

Data: 17 de outubro (terça-feira)

Horário: 8h às 13h00

Entrada: 1 alimento não perecível

Link para retirada de ingressos: CLIQUE AQUI

Local: Centro Cultural Unimed-BH Minas (R. da Bahia, 2.244 - Lourdes)

Nesse Aulão especial você vai ter:

Hacks infalíveis para você se dar bem no Enem;

Análise das habilidades e competências nas questões do Enem;

Aulas interdisciplinares com a melhor equipe de professores de BH;

Material exclusivo para acompanhamento das aulas;

Aulas dinâmicas, brindes e surpresas.

