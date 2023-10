6 estratégias para otimizar o seu tempo durante a prova do Enem

462

Simuladão gratuito realizado pelo Colégio e Pré-vestibular (foto: Divulgação)

Nos dias 5 e 12 de novembro vai acontecer o Exame Nacional do Ensino Médio 2023, uma prova longa e desafiadora, que exige dos candidatos um alto nível de concentração e foco.





Com uma abordagem abrangente e complexa, a prova do Enem exige uma gestão eficaz do tempo para alcançar o melhor desempenho possível. Para ganhar destaque na prova e conseguir uma boa nota, é necessário saber otimizar bem o tempo durante o exame.





Por isso, é importante que os estudantes desenvolvam estratégias a fim de garantir um bom desempenho. Veja a seguir alguns métodos que podem ser utilizados na hora do exame.

Estratégias para aproveitar melhor o tempo de prova

1. Saiba dividir seu tempo

A primeira estratégia é a gestão do tempo. O Enem é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha, além da redação. Você tem um tempo acirrado para responder todos os exercícios e elaborar seu texto.





Saiba dividir as horas disponíveis de forma equilibrada entre as provas, reservando um tempo adequado para cada uma delas. Lembre-se de que não vale a pena perder muito tempo em uma pergunta difícil.

2. Não deixe a redação para o final

Completando o tópico anterior, atente-se ao desenvolvimento da sua redação. Ela pode ser o elemento fundamental que vai fazer sua nota subir, uma vez que a sua pontuação é valiosa. Por isso, evite deixá-la para o final da prova, quando você já está cansado e com pouco tempo para pensar e elaborar uma boa discussão sobre o tema proposto.

3. Estude e treine bastante interpretação de texto

Antes da prova, em seu plano de estudos, dedique um tempo para treinar interpretação dos exercícios que costumam ser cobrados no Enem. Os texto longos nos enunciados ficarão menos cansativos e mais fáceis de entender.





Durante a prova, leia as questões com atenção. Às vezes, as perguntas podem conter informações úteis para responder a outras questões. Portanto, não pule nenhum detalhe. Se uma questão parece muito difícil, deixe para voltar nela mais tarde, se tiver tempo sobrando.

4. Faça simulados

Faça simulados e exercícios de anos anteriores para se familiarizar com o estilo das questões e a forma como são apresentadas. Isso ajudará você a ganhar confiança e a se sentir mais à vontade durante a prova.





Além disso, a prática constante melhora sua capacidade de resolver questões rapidamente, o que é crucial para otimizar o tempo.

5. Tire um tempo para sair da sala

Sabemos que os dois dias de provas são bastante cansativos, além do nervosismo que pode atrapalhar na boa performance. Por isso, é interessante que você calcule um tempo, mesmo que mínimo, para poder ir ao banheiro, beber água ou até mesmo comer algo.

6. Saiba controlar sua ansiedade

Durante a prova, mantenha-se calmo e focado. A ansiedade pode prejudicar o desempenho, então pratique técnicas de relaxamento, como respiração profunda, se necessário. Evite distrações e mantenha-se concentrado no que está fazendo. Não se preocupe com o tempo dos outros, concentre-se em você e em seus objetivos.

Prepare-se para o Enem com o Colégio e Pré-Vestibular Determinante

O Determinante foi o primeiro colocado em MEDICINA na UFMG em 2023 entre os pré-vestibulares de Minas Gerais (foto: Divulgação)

O Colégio e Pré-Vestibular Determinante é uma instituição de alto desempenho que carrega em sua bagagem milhares de aprovações. Só nos últimos três anos o cursinho preparatório conquistou, com seus alunos, o primeiro lugar na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E não para por aí! Foi também um estudante do Det que conquistou o primeiro lugar de Minas na Universidade Federal de Minas Gerais.