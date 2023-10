Plano de estudos: 7 macetes para tirar uma nota alta na redação do Enem

462

Tirar uma boa nota em redação é essencial para aprovação no Sisu (foto: Freepik)

A redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é um dos desafios mais temidos pelos estudantes que buscam ingressar no ensino superior. Cheia de surpresas, com temas específicos e direcionados, muitos candidatos têm medo de elaborar um texto que não atenda a todos os critérios cobrados pelo exame.





Tirar uma boa nota na redação é muito desafiador e importante. Afinal, que sobressai na redação, aumenta a sua nota consideravelmente e, portanto, suas chances de conseguir uma vaga na universidade.





No entanto, com a preparação adequada e a aplicação de alguns macetes, é possível conquistar uma nota alta nessa parte crucial do exame. Neste texto, vamos compartilhar sete macetes para alcançar o sucesso na redação do Enem.

7 estratégias para alcançar nota mil na redação do Enem

O plano de estudo em preparação para o Enem deve ter um espaço especial para a redação. Entender como funciona a estrutura e quais são os critérios que devem ser levados em conta durante o desenvolvimento do texto, são coisas fundamentais para que o aluno consiga uma boa nota. Durante esse processo, você deve contar com algumas estratégias que vão te auxiliar no processo para alcançar a excelência.

1. Entenda a estrutura da redação

Antes de começar a escrever, familiarize-se com a estrutura da redação do Enem. Ela consiste em uma introdução, desenvolvimento (com argumentação) e conclusão. Certifique-se de seguir essa estrutura ao elaborar sua redação.

2. Domine a técnica de argumentação

Uma parte crucial da redação do Enem é a capacidade de argumentar de forma sólida e convincente. Utilize fatos, dados e exemplos para fundamentar seus argumentos. Não utilize opiniões pessoais sem embasamento.

3. Faça leitura e análise de temas anteriores

Um dos macetes mais eficazes é praticar a escrita a partir de temas anteriores do Enem. Isso ajudará você a entender os tipos de temas que são comuns e a desenvolver a habilidade de analisar e argumentar sobre diferentes assuntos.

4. Mantenha a coerência

Sua redação deve ser clara e coesa. Evite frases longas e complexas que possam confundir o leitor. Use conectores para encadear suas ideias de forma lógica.





Ah, e não se esqueça de ficar de olho na ortografia e gramática.

5. Respeite os direitos humanos

O Enem valoriza a defesa dos direitos humanos e a igualdade social. Certifique-se de que seus argumentos estejam alinhados com esses princípios e não use, de maneira alguma, discursos de ódio ou discriminação.

6. Revise e corrija

Após escrever a redação, reserve tempo para revisar e corrigir erros gramaticais e de ortografia. Uma redação bem escrita demonstra cuidado e atenção aos detalhes.

7. Pratique

A prática constante é fundamental para melhorar sua habilidade de escrita. Escreva regularmente, peça feedback de professores ou colegas e refine suas técnicas ao longo do tempo.

Prepare-se para o Enem com o Colégio e Pré Vestibular Determinante

Alunos do curso de medicina UFMG visitando o Determinante no dia do trote (foto: Divulgação)

Se você está em busca de orientação especializada para a redação do Enem, conte com o Colégio Determinante!





Nossa equipe de professores experientes oferece suporte na elaboração de redações, fornecendo importantes feedback para o aprimoramento de suas habilidades de escrita.