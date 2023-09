Alunos do Colégio Determinante alcançam excelência nas redações do Enem

462

Renato, diretor do Determinante e Pedro Vasconcelos, estudante de medicina da UFMG, aprovado em 19º lugar, a meta era tirar acima de 900 pontos (foto: Divulgação)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desempenha um papel fundamental no acesso ao ensino superior. A habilidade de redação, cobrada na prova, se destaca como um diferencial crucial, já que sua nota pode mudar a colocação de vários candidatos.





Desenvolver uma boa redação no Enem exige muito mais do que a habilidade de escrever. Para que seu texto dissertativo supere todos os pontos de atenção listados pelo edital da prova, é necessário treinar bastante, além de buscar estratégias que facilitem a interpretação e a escrita.





O processo de desenvolver uma redação de alta qualidade precisa ir além das técnicas superficiais. No Colégio e Pré-Vestibular Determinante , os alunos têm conquistado a excelência nas redações do Enem devido a abordagens pedagógicas inovadoras, comprometimento dos educadores e uma cultura de aprendizado centrada no aluno.





Assim, a instituição vem se ganhando cada vez mais destaque no setor da educação como um colégio de alto desempenho com inúmeras aprovações nas diversas universidades do país.





Renato Ribeiro, professor e co-fundador da instituição, explica que “A redação, assim como a matemática, é uma matéria extremamente importante para o aluno, pois reflete diretamente no peso da nota final do Enem que ele vai ter. Hoje, essas duas matérias, dentre as cinco trabalhadas no exame, têm maior peso na nota, então o estudo da redação precisa ser feito por meio de uma metodologia competente”.





Os candidatos que entendem a importância da nota da redação do Enem e buscam aperfeiçoar ao máximo seus textos, tendem a ter mais chances de serem selecionados em uma vaga para o ensino superior. Priorizar a sua nota da redação pode te colocar à frente de outros concorrentes.

Como os alunos do Colégio e Pré-Vestibular Determinante alcançam excelência nas redações do Enem?

Alunas do Pré-vestibular e Colégio Determinante - praticar é muito importante (foto: Divulgação)

O Colégio e Pré-Vestibular Determinante existe há mais de 10 anos e tem o propósito de elevar o nível de seus alunos com uma educação humanizada e individualizada. Com salas de aulas reduzidas, a escola investe na aproximação do aluno com o professor, permitindo que os estudos sejam mais focados e proveitosos, onde o conhecimento se torna mais leve e prático.





Pensando nisso, a instituição desenvolveu uma série de metodologias, a partir do Sistema de Aprendizado Determinante, que auxiliam o aluno a chegar na nota mil da redação.

Camila Ferreira, professora e sócia do Colégio e Pré-Vestibular Determinante conta que “no Determinante nós entendemos a importância da nota da redação e também entendemos a aflição dos alunos para conseguir conquistar uma nota alta. Assim, firmamos um compromisso em auxiliar ao máximo nossos estudantes para que alcancem a excelência”.





A grade de matérias dos alunos do Determinante contam com dois professores responsáveis pelos conteúdos relacionados a redação. Assim é possível possuir dois pontos de vista diferentes e mais direcionados ao que é cobrado nos textos da maior prova do país.

Assim a escola divide suas aulas focadas em redação em:

aulas de metodologias: que ensina o aluno a estruturar o textos e diferentes técnicas de escrita; aulas de conteúdos: discussões de temas, como abordar cada tipo de assunto e troca de conhecimentos sobre atualidades; gramática: reforça a estrutura gramatical para evitar que o candidato perca pontos estratégicos.

Os estudantes da instituição são estimulados a escrever duas redações por semana, fazendo com que ele aprimore seu processo de escrita, chegando ao nível de excelência durante o processo de aprendizado. Como consequência disso, estes estudantes ficam à frente de muitos candidatos.

A instituição investe em uma equipe qualificada

Há uma equipe treinada para corrigir todas as provas de todos os alunos, que se encontram frequentemente para discutir sobre as estratégias de correção cobradas pelo Enem e também para apresentar quais são os resultados que a escola está alcançando. Com isso, é possível adentrar nas cinco competências e entender como melhorar a performance dos alunos nesses quesitos.





“Investimos em monitores nos quais os alunos têm acesso diário para tirar suas dúvidas, fazer correções direcionadas e principalmente para orientar no que precisa melhorar para alcançar nota máxima nestas competências", completa Camila.





A equipe Det mantém um alinhamento geral que segue o mesmo foco: o desenvolvimento dos alunos na redação seja o melhor possível, alcançando a nota mil.

A família do aluno participa do processo

Iure, aprovado em medicina na UFMG e Camila Ferreira, diretora pedagógica do Determinante (foto: divulgação)





Outro diferencial da instituição é a inclusão dos pais durante todo o processo de aprendizado. O Determinante entende a necessidade da parceria entre escola, aluno e família, por isso, é o único pré-vestibular de BH que investe em reuniões frequentes com pais e alunos para alinhamento de expectativas.





Os pais estão sempre participando ativamente, impulsionados por atividades desenvolvidas pela escola. Com isso, os responsáveis conseguem ajudar seus filhos de forma mais ativa e direcionada, enquanto os alunos ganham mais auto estima e equilíbrio emocional.





“Acreditamos que quando a família e o colégio andam alinhados, conseguimos progredir ainda mais no desenvolvimento de nossos alunos. Tanto os pais quanto os filhos têm a liberdade de conversar com os professores, para entender melhor este mundo do Enem e deixar essa fase mais leve, gerando uma conexão forte com as famílias,” explica Camila.

Estude em um colégio de alto desempenho e garanta sua vaga na faculdade

Sala de estudos com ambiente acolhedor e diferenciado para os alunos aproveitarem ao máximo o tempo de estudo (foto: Divulgação)





A excelência nas redações do Enem por parte dos alunos do Colégio e Pré Vestibular Determinante é resultado de uma combinação de fatores pedagógicos inovadores, dedicação dos educadores e uma cultura de aprendizado que coloca o aluno no centro.





O desenvolvimento progressivo das habilidades de escrita, a abordagem interdisciplinar, o apoio ativo dos professores e a promoção da autonomia dos alunos são os elementos-chave que contribuem para a preparação eficaz dos estudantes para a redação da maior prova do país.





Priorizando não apenas a técnica, mas também a expressão autêntica e o pensamento crítico, o Colégio e Pré-Vestibular Determinante prepara os alunos para além do sucesso no Enem.