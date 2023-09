Determinante promove lançamento do colégio de alto desempenho em BH

462

Ângelo Cota (engenheiro), Renato Ribeiro (diretor do Determinante), Bernardo Lana e Sérvio Túlio (empresário e lutador de Jiu Jitsu) (foto: Divulgação)

No último mês o Determinante abriu as matrículas para o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Um dos pré-vestibulares que mais aprova na capital mineira agora investe na educação básica e se compromete em formar alunos preparados para enfrentar a fase do ensino superior.





A instituição educacional promoveu um coquetel de lançamento, no dia 23 de agosto, que contou com parceiros, alunos, professores, colaboradores, pais, responsáveis, ex-alunos e a comunidade. Durante o evento as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer melhor toda a estrutura do colégio e a didática dos professores. Além disso, foi apresentado o material didático que será utilizado pela instituição, que atualmente é considerado o material mais atualizado do país.





Professores e colaboradores compartilharam as expectativas e o propósito do novo colégio de alto desempenho de BH, que garante uma preparação humanizada, individualizada e próxima, alinhando os resultados da experiência acadêmica do pré-vestibular com os recursos materiais de excelência que serão usados.





Com foco em auxiliar todos os seus alunos a absorver todos os conteúdos, desenvolver senso crítico e habilidades de interpretação, escrita e resolução de exercícios, o novo colégio de Belo Horizonte, localizado na Savassi, garante uma preparação excepcional desde o início do primeiro ano.

O Determinante já tem mais de 10 anos de história

Beatriz Verçosa (estudante de medicina), Renato Ribeiro e a Dra Caroline Verçosa (foto: Divulgação)





Apesar do colégio estar inaugurando neste ano, a instituição conta com mais de dez anos de caminhada rumo a realização do sonho de milhares de alunos, que enfrentam a fase do vestibular. Não é de hoje que o Pré Vestibular Determinante se destaca no país como uma instituição de excelência, carregando em sua bagagem milhares de aprovações espalhadas por universidades de todo o Brasil.





Ângelo Cota Filho, ex-aluno do cursinho preparatório e engenheiro, foi um dos presentes no evento de lançamento e compartilhou como o Determinante foi importante em sua vida, depois de uma experiência de intercâmbio, ajudando-o muito além da nota do vestibular.





“Quando entrei no cursinho, estava muito preocupado, pois além de ter perdido a maior parte do ensino médio, sempre tive dificuldade em focar na sala de aula. Mas no Determinante foi diferente! Com a metodologia de ensino e a proximidade com os professores, eu adorava ir às aulas e conseguia absorver todo conhecimento passado pelos professores”, conta Ângelo.

Lucas Lima (engenheiro) e o Dr Rafael Magrão (foto: Agência Nicácios)

“E o resultado disso? Consegui passar em engenharia. E não parou por aí, o Determinante conseguiu me ajudar em várias matérias da faculdade”, completa o ex-aluno, que garante que o colégio será o melhor de Belo Horizonte, pois já experimentou e pode garantir que o propósito do Determinante é feito por amor e dedicação.





Sérvio Túlio Cardoso Guimarães Junqueira, lutador de jiu jitsu, também é um ex-aluno que foi prestigiar o colégio que fez parte de sua vida entre os anos 2006 e 2018. A presença do lutador se dá também pela gratidão que tem pelo o que chama de “família Determinante”, uma vez que a instituição o patrocinou em eventos de jiu jitsu mundo afora.





“Sempre foi uma família, um lugar acolhedor e que você não parecia estar ali estudando porque precisava recuperar suas notas ou se preparar para grandes desafios. Empenho, comprometimento, disponibilidade e claro, competência técnica, são as maiores qualidades que reconheci neles”, afirma Sérvio.

Junto aos ex-alunos, os professores também estão animados e ansiosos para esta nova fase. Agora eles também vestem a camisa do colégio, trazendo toda a experiência em desenvolvimento de aprendizado dos alunos, que conta com o alto índice de aprovações, incluindo o 1ª lugar de Minas Gerais em medicina na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e três vezes o 1ª lugar em Ciências Médicas, em anos consecutivos.

Principais diferenciais do Colégio Determinante

Viviane Morelo (diretora regional Somos), Cláudia Alvinhão (consultora Somos), Pablo Zanone (diretor Fibonacci), Rafael Ribeiro (diretor determinante) e Átila Zanone (diretor Fibonacci) (foto: Agência Nicácios)

O Colégio Det foi todo elaborado com a missão de transmitir o conhecimento para o desenvolvimento intelectual humano dos alunos, tendo como objetivo capacitá-los para serem protagonistas em seus estudos e projetos de vida.





No coquetel de lançamento do ensino médio, além da divulgação da abertura de matrículas, os sócios do colégio também explicaram como funciona os três anos de ensino e quais são os principais diferenciais oferecidos por eles.

Luis Carlos (EM), Fabiana Murta (Ooh Brasil), Rafael Ribeiro e Marcelo Gosende (Diários Associados) (foto: Agência Nicácios)

Com o objetivo de desenvolver competências com foco em resultados, o colégio conta com professores capacitados e experientes, estrutura moderna, turmas reduzidas, material didático qualificado, tecnologia de ponta e atendimento pedagógico individualizado.





Renato Ribeiro, professor e co-fundador da instituição, explica que o alto desempenho do colégio vai muito além do “estudar muito e diversos conteúdos". É sobre estudar de uma forma inteligente, que se desenvolva uma base crítica para conseguir realizar os exercícios e que conquiste o interesse do aluno em sempre buscar novos desafios.





“Investimos em turmas reduzidas, pois assim os professores conseguem de maneira individual direcionar o estudo de cada aluno e verificar quais são os pontos fortes e fracos, de uma forma pontual e precisa, auxiliando melhor em suas maiores dificuldades”, completa o diretor.

Dra Monique e o marido Dr Vinícius, Dr Márcio Mascarenhas e a esposa Dra Juliana Mascarenhas (foto: Agência Nicácios)

Todas as séries já estão organizadas segundo o Novo Ensino Médio, mantendo o foco em excelência e preparação desde o início. Os dois primeiros anos são responsáveis por implementar todas as matérias previstas, enquanto o terceiro ano tem foco na preparação para o Enem e vestibulares, além de revisar tudo o que já foi visto.





O SAD, Sistema de Aprendizado Determinante, foi desenvolvido com seis pilares principais: aulas excelentes, plano de estudos, revisões periódicas de conteúdos, estratégias de estudos e de realização de provas, diversos simulados, saúde e bem-estar.





Esse sistema inclui monitorias regulares do pré-vestibular , acesso às mais modernas ferramentas de aprendizagem, apoio individual e coletivo aos pais e à comunidade escolar. Isso tudo resulta na preparação de qualidade dos alunos para as melhores e mais concorridas universidades do país.





Camila Ferreira, professora e sócia do Determinante, explica que “a preparação de alto desempenho, tanto do cursinho, quanto do ensino médio, está baseada em dois grandes pilares do Determinante: a excelência acadêmica associada a humanização do processo educacional”.

Conheça o Colégio Determinante

Rafael Ribeiro, Junio Santos, Camila Ferreira e Renato Ribeiro, fundadores do Grupo Det (foto: Agência Nicácios)

O coquetel de inauguração do colégio já aconteceu, mas a instituição está de portas abertas para receber todas as pessoas que tenham interesse em conhecer o ambiente, o corpo docente, a metodologia e o material didático aplicados.





As visitas realizadas de forma presencial possibilitam que pais, responsáveis e futuros alunos conheçam de perto tudo o que a família Determinante pode oferecer!





Se interessou? Vá até o Colégio e Pré Vestibular Determinante , que está localizado na rua Tomé de Souza,701 – Savassi, e saiba como a instituição aplica uma educação de alto nível em seus alunos, resultando em milhares de aprovações pelo país.

