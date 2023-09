Enem 2023: veja os 8 erros mais comuns que podem zerar sua redação

462

Alunas do Colégio e Pré-vestibular Determinante se preparando para o Enem 2023 (foto: Divulgação)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 já está se aproximando, as provas serão nos dias 05 e 12 de novembro e candidatos de todo o país buscam sua vaga no ensino superior, com a expectativa de acertar a maioria das 180 questões da prova.





Diante de tantas matérias, a redação desempenha um papel fundamental na pontuação geral dos alunos e na avaliação de suas habilidades de comunicação escrita. No entanto, frequentemente muitos cometem uma série de erros que podem resultar em uma nota zero na redação, comprometendo todo o esforço e preparação.





Para você não colocar sua vaga na tão sonhada faculdade em risco, preparamos este conteúdo para te ajudar a não errar.

8 erros que não podemos cometer na redação do Enem

Veja abaixo quais são os principais erros que podem zerar sua redação no Enem.

1. Texto insuficiente

A redação deve ter, no mínimo, sete linhas para ser considerada válida. Escrever menos do que isso vai te resultar em uma nota zero. Antes de entregar sua prova, certifique-se de preencher as linhas disponíveis de forma coerente.

2. Não apresentar o tema proposto

A fuga ao tema é, infelizmente, um dos erros mais comuns. Candidatos que não compreendem completamente o tema proposto e se desviam do assunto principal, podem ser penalizados. Quem não aplicar nada do tema que foi proposto terá sua nota zerada.

3. Parte em branco ou incompreensível

Deixar qualquer parte da redação em branco, apresentar um texto ilegível ou ininteligível, que não seja possível entender as ideias, resultará em nota zero. A clareza e a legibilidade são cruciais para garantir uma boa nota.

4. Desrespeito aos direitos humanos

O Enem valoriza a promoção da cidadania e da diversidade. Assim, qualquer forma de desrespeito aos direitos humanos, como incitação à violência, discriminação ou discurso de ódio, levará à anulação da redação.

5. Intolerância política ou religiosa

Qualquer manifestação de intolerância política ou religiosa também pode resultar na anulação da redação. O respeito às diferentes perspectivas e crenças é fundamental.

6. Cópia do texto motivador

O Exame fornece um texto motivador para auxiliar os candidatos na argumentação. No entanto, copiar esse texto, sem uma interpretação crítica e desenvolvimento autoral, é considerado plágio e plágio não é admitido pelo Enem.

7. Ausência de argumentação

Uma redação sólida requer argumentação embasada em informações relevantes, exemplos e opiniões fundamentadas. Não apresentar argumentos convincentes e pertinentes pode levar à anulação.

8. Ausência de proposta de intervenção

A redação do Enem exige uma proposta de intervenção para o problema abordado. Deixar de apresentar uma solução concreta e viável para a situação discutida pode resultar em nota zero.





É essencial que os candidatos estejam cientes dos erros, que são explícitos no edital do exame. Preparação, prática e atenção rigorosa ao guia de correção do exame podem ajudar a evitar essas armadilhas e garantir uma nota boa que vai contribuir positivamente para o desempenho geral.

