Vestibular Ciências Médicas: dicas de leitura e interpretação de obras

Alunas do Pré-vestibular e Colégio Determinante aprovadas em Medicina na Ciências Médicas





A Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais divulgou recentemente as obras indicadas para a edição 2024 do seu vestibular. Vale lembrar que as inscrições vão até do dia 06 de outubro e a prova acontece no dia 22 desse mesmo mês. Assim como no segundo exame de 2022, a banca examinadora escolheu uma narrativa e uma obra poética para elaborar as questões da prova de Literatura e Língua Portuguesa. Trata-se do premiado romance Torto Arado (2019) de Itamar Vieira Jr e uma seleção de poemas líricos e indianistas de Gonçalves Dias, o grande nome da primeira fase da poesia romântica brasileira. É uma escolha bastante curiosa e interessante, que combina o livro mais hypado da Literatura Brasileira nos últimos anos com o cânone nacional do autor da “Canção do Exílio”. É possível, inclusive, pensar o Brasil de ontem, hoje e sempre com a leitura comparativa dessas duas obras.





Itamar Viera Jr. é um autor baiano, com formação em geografia (isso se percebe claramente no livro), cuja experiência pessoal no interior da Bahia forneceu subsídios para a confecção do seu livro. Torto Arado é um romance ao mesmo tempo mágico e realista, cuja trama consiste na trajetória das irmãs Bibiana e Belonísia, que juntas lutam contra a opressão do racismo, da miséria e do trabalho análogo à escravidão numa fazenda de cacau na Chapada Diamantina. Entre tantas qualidades da obra, destaca-se o seu enredo muito bem arquitetado, cujas pontas da narrativa encontram-se de forma surpreendente no terceiro e último capítulo do livro. É muito provável que seja uma leitura interessante e empolgante para os jovens leitores em idade escolar, exatamente pela força da narrativa que, em um percurso cheio de reviravoltas, alia misticismo, ancestralidade e crítica social.

Obras literárias que serão cobradas no vestibular de medicina 2024 (foto: Divulgação)

Já o poeta Gonçalves Dias praticamente dispensa apresentações. Trata-se do maior poeta brasileiro do século XIX ao lado de Olavo Bilac, e sua obra poética é marcada pela virtuose técnica aliada à temática nacionalista. A força da sua arte se expressa por meio do domínio excelente do ritmo e da musicalidade do verso. A sua Canção do Exílio, por exemplo, é simplesmente o poema mais parodiado da Literatura Brasileira, e isso se deve também à sua sonoridade cativante. (Até os professores de matemática citam o poema, lembra? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá / seno A, cosseno B, seno B, cosseno A). A definição da “cor local”, os atributos naturais que definem a terra, assim como a idealização do elemento indígena à luz do medievalismo europeu, fazem da obra do poeta maranhense o melhor exemplo do ufanismo que inspirou a poesia brasileira do século XIX.





São obras distantes no tema, na forma e, principalmente, na maneira de representar o país. Enquanto o Brasil do poeta romântico é um paraíso terrestre onde a vida tem “mais amores”, o país do escritor baiano é coberto pelo sangue das mazelas que perduram nos cinco séculos de nossa história. Fique atento para essas possibilidades de comparação e faça uma leitura crítica das evidentes diferenças entre os textos.

O Det Online oferece um exclusivo aplicativo mobile para tirar dúvidas 24h/7 dias por semana





Quanto ao tema de redação, é importante lembrar que há tempos que a FCMMG não busca nas obras temas relevantes ao exercício da medicina, como era comum nas antigas edições de seu vestibular. Caso isso volte a acontecer, é importante considerar os personagens Zeca Chapéu Grande e Donana, que fazem trabalhos de cura calcados na fé ancestral e na medicina da terra, com sua variedade de remédios extraídos das plantas da região.

Atendimento individual com os fundadores do Grupo Determinante para que você possa desenvolver suas habilidades ao máximo

