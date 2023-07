Enem: o que devo fazer na volta às aulas para ter um semestre produtivo

462

Agosto é conhecido como o mês do cachorro louco. A origem dessa estranha associação remete às condições climáticas que interferem no comportamento dos animais, que agem de forma instintiva e apresentam um comportamento inquieto e até mesmo hostil. Se isso é uma verdade científica eu não sei dizer, talvez seja melhor consultar um veterinário ou uma zoóloga para se aprofundar no assunto; o que eu sei é que essa expressão é antiga e muito difundida na cultura popular brasileira.

Mas o que isso tem a ver com a rotina de estudos de quem vai fazer ENEM e os outros vestibulares do segundo semestre? É possível responder a essa pergunta considerando que os cursos pré-vestibulares, sejam eles extensivos ou intensivos, adotarão um ritmo acelerado, contemplando matérias importantíssimas e preparando o estudante para as revisões finais. Ou em uma linguagem mais clara e coloquial: o pau vai quebrar e em agosto estaremos todos(as) louco(as) de vontade de passar no vestibular.

O período que se inicia não implica, necessariamente, em transformar a vida dos(as) estudantes em um calvário frenético e atribulado. Quer dizer, vai se transformar sim, mas só um pouquinho (risos)! Porém, também é possível ver essa nova etapa como algo bom, como algo pelo qual aguardamos o ano todo. Sim, agora é a hora de estudar temas e matérias mais relevantes, fazer simulados que contemplam mais conteúdos (e, portanto, simulam de forma mais efetiva as provas dos vestibulares), agora é hora de enfrentar um desafio maior e mais interessante, tal como um jogo que vai ficando mais intenso e estimulante à medida em que avançamos em suas fases. Afinal, não é por isso que os(as) estudantes esperam o ano todo? O dia das provas, o resultado, a aprovação?

É possível olhar para essa nova fase dos estudos como um período de estudos significativos, de avanço e desenvolvimento pessoal. Inclusive, é possível considerar que o mês que se inicia (e com ele o segundo semestre) como uma espécie de “segunda chamada” para quem ainda não conseguiu ou não pôde se dedicar às aulas e exercícios como queria e nem engrenou pra valer na rotina de estudos. Sim, agora é a hora é recomeçar, de encarar o desafio do vestibular. É hora de olhar pra frente e aproveitar ao máximo a etapa que se inicia. Como se diz no sul do Brasil “o cavalo só passa encilhado uma vez”, ou seja, a hora é essa, e quem não aproveitar vai perder a oportunidade.

Esperamos que todas(os) tenham descansado e desfrutado o período de recesso para recarregar as energias, pra renovar o ânimo e ir com tudo pra cima da etapa que se inicia. O semestre que passou, passou, mas ainda é possível revisar conteúdos importantes, tirar dúvidas antigas, ler textos que ficaram pra trás e reescrever as redações que não alcançaram uma boa nota. Repito: o momento que antecede as revisões e as provas é muito importante e foi por ele que esperamos esse(s) ano(s) todo(s). Que a loucura do mês de agosto esteja a nosso favor, transformada em força, empenho e coragem para ingressar no curso e na universidade desejada. Sigamos em frente, dizia o escritor mineiro Wander Piroli, pois “estamos condenados a seguir em frente”.

Que venha, então, o mês do cachorro louco! Estamos prontos para essa nova chance, estamos “loucos” pra fazer um semestre incrível e conseguir a tão desejada aprovação. Parabéns a todos(as) que chegaram até aqui, parabéns a todos (as) que não desistiram no meio do caminho. A hora é agora, sigamos em frente.

