Aulão contou com conteúdo e motivação para te ajudar a ser aprovado na UFMG

Na manhã de sábado do dia 15 de abril, no Teatro do Campus de Medicina da UFMG, o Determinante Pré-vestibular e Escola (1º lugar em medicina entre os pré-vestibulares de Minas Gerais) ministrou o fantástico Aulão Raio-x da Aprovação.

O evento teve como objetivo revisar conteúdos estratégicos para a prova do Enem 2023. Os temas abordados foram baseados nas matérias mais recorrentes do exame, com apresentação de Hacks infalíveis baseado em análise das habilidades e competências nas questões do Enem.

O teatro contou com sua capacidade máxima (foram mais de 400 alunos), um mar de alunos atentos nas aulas interdisciplinares com a melhor equipe de professores de Belo Horizonte. Todos receberam material exclusivo para acompanhar os professores. No intervalo do Evento, foi oferecido um coffe break, onde os alunos ainda puderam interagir entre eles, professores e equipe Determinante.

Convidados Especiais

Além de muito conteúdo, brincadeiras e brindes, tivemos a participação especial de ex-alunos e alunas do Determinante.

Fotos do Evento

UFMG a melhor do Brasil segundo o Inep

A UFMG foi considerada pelo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep) como a melhor universidade federal do país. A avaliação abrange os cursos de graduação, pós-graduação, ensino e pesquisa. O conceito institucional da UFMG também obteve a melhor nota e o primeiro lugar. A liderança da UFMG é mantida desde 2007, motivo de grande orgulho para todos os mineiros.

Sobre o Colégio e Pré-vestibular Determinante

A instituição é referência em Belo Horizonte e está comemorando 10 anos de fundação. Sua metodologia é baseada no Sistema de Aprendizado para auxiliar cada aluno(a) em sua individualidade.

A escola é líder de aprovações nos cursos mais concorridos, como Medicina. No Sisu de 2023 ficou em 1º na Medicina UFMG entre os pré-vestibulares de Minas Gerais, além do 1º lugar em medicina na Ciências Médicas nos anos 2021, 2022 e 2023. A instituição acredita que em um mercado altamente competitivo estudar em uma Universidade reconhecida pela sua competência e qualidade é de grande importância para o sucesso de seus alunos.

www.determinantebh.com.br.