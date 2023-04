4 passos para você ter disciplina e ser aprovado em Medicina na UFMG

Bernardo estudante da UFMG medicina e ex-aluno no Determinante Colégio e Pré-vestibular (foto: Créditos: arquivo interno)





Você sabia que a UFMG foi considerada pelo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep) como a melhor universidade federal do país? Sim, desde 2007, segundo o Índice Geral de Cursos (IGC), a UFMG mantém a nota máxima (5) e na terça-feira (28-03) foi divulgado que na edição de 2021 a instituição atingiu o nível máximo entre as federais do país. A avaliação abrange os cursos de graduação, pós-graduação, ensino e pesquisa. O conceito institucional da UFMG também obteve a melhor nota e o primeiro lugar, motivo de grande orgulho para todos os mineiros.





Então, a boa notícia para você estudante é que estudar medicina na UFMG terá um peso forte no seu currículo, mas passar no vestibular não é fácil! Se o sonho é estudar na melhor Universidade federal do país é importante que você leia todo o artigo! Ele irá te ajudar na difícil tarefa de concluir o processo de seleção com sucesso.





Para conhecer o processo seletivo da UFMG, é importante saber que a seleção para as vagas ocorre por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Também existem outros processos para entrada no curso de Medicina, como transferência, mas que ocorrem em número muito menor de vagas. Caso você não more em Belo Horizonte, vale a pena saber mais sobre os programas de assistência estudantil da UFMG, como moradia universitária, bolsas e alimentação e outros.





Como ter disciplina nos estudos





Para você dominar um conteúdo é muito importante desenvolver sua capacidade de entender o que está escrito e manter uma rotina forte e constante de estudo. Então fique ATENTO, ROTINA é ouro no projeto para ser aprovado no curso de MEDICINA!





De acordo com a Diretora de Ensino do Colégio e Pré-vestibular Determinante “para conquistar sua vaga na universidade não depende somente de conteúdo. Você precisa dar atenção a tudo que possa contribuir para aumentar a sua nota”, reforçando que para se ter sucesso nos vestibulares é importante usar estratégia, tendo clareza aonde você quer estar no futuro. Lembrando que pequenos erros podem te tirar do jogo, principalmente quando o curso desejado é concorrido, como a Medicina.





Preparamos 4 dicas importantes para você manter o ritmo nos estudos e chegar preparado no ENEM:





não coloque muitas metas por dia. Normalmente não dá tempo de realizar tudo e elas se tornam fontes de frustração; divida o que você precisa realizar em metas pequenas, como fazer 10 exercícios de cada matéria programada para o dia. Você será capaz de realizar e seu entusiasmo irá crescer; organize sua rotina, buscando equilibrar estudo e bem-estar; tenha consciência que você vai ganhar ritmo com o passar dos dias. Foque na sua evolução.





Evento para te ajudar a passar na UFMG





Campus de Medicina da UFMG, o Na manhã de sábado (15/04), no Teatro do, o Determinante Pré-vestibular e Escola (1º lugar em medicina entre os pré-vestibulares de Minas Gerais), ministrará o Aulão Raio-x da Aprovação.

O evento tem como objetivo revisar conteúdos estratégicos para a prova do Enem 2023. Os temas abordados serão baseados nas matérias mais recorrentes do exame. Para efetivar a matrícula, o aluno deverá acessar o link do evento no Sympla e realizar gratuitamente o cadastro:





Nesse Aulão especial você vai ter:

hacks infalíveis para você se dar bem no Enem;

análise das habilidades e competências nas questões do Enem;

aulas interdisciplinares com a melhor equipe de professores de BH;

material exclusivo para acompanhamento das aulas;

aulas dinâmicas, brindes e surpresas;

convidados que vão celebrar com a gente os 10 anos do Det;

coffe break.

O evento será apenas presencial e com vagas LIMITADAS, acontecendo no sábado, dia 15, das 08:00 às 13hs, no auditório do Campus de Medicina da UFMG.

Lembramos que é necessário levar um alimento que será doado posteriormente para uma instituição de caridade parceira.

Quem vai passa!





Sobre o Colégio e Pré-vestibular Determinante





A instituição é referência em Belo Horizonte e está comemorando 10 anos de fundação. Sua metodologia é baseada no Sistema de Aprendizado para auxiliar cada aluno(a) em sua individualidade.





A escola é líder de aprovações nos cursos mais concorridos, como Medicina. No Sisu de 2023 ficou em 1º na Medicina UFMG entre os pré-vestibulares de Minas Gerais, além do 1º lugar em medicina na Ciências Médicas nos anos 2021, 2022 e 2023. A instituição acredita que em um mercado altamente competitivo estudar em uma Universidade reconhecida pela sua competência e qualidade é de grande importância para o sucesso de seus alunos.

