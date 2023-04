Raio-X da Aprovação: participe do aulão que vai te ajudar a passar na UFMG

Alunos em evento anterior (foto: Créditos: nicacio fotos)

Campus de Medicina da UFMG, o Na manhã de sábado, 15 de abril, no Teatro do, o Determinante Pré-vestibular e Escola (1º lugar em medicina entre os pré-vestibulares de Minas Gerais), ministrará o Aulão Raio-X da Aprovação.

O evento tem como objetivo revisar conteúdos estratégicos para a prova do Enem 2023. Os temas abordados serão baseados nas matérias mais recorrentes do exame. Para efetivar a matrícula, o aluno deverá acessar o link do evento no Sympla e realizar gratuitamente o cadastro:

Nesse aulão especial você vai ter:

Hacks infalíveis para você se dar bem no Enem;

análise das habilidades e competências nas questões do Enem;

aulas interdisciplinares com a melhor equipe de professores de BH;

material exclusivo para acompanhamento das aulas;

aulas dinâmicas, brindes e surpresas;

convidados que vão celebrar com a gente os 10 anos do Det;

Coffe break.

O evento será apenas presencial e com vagas LIMITADAS, acontecendo no sábado, dia 15, das 08:00 às 13hs, no auditório do Campus de Medicina da UFMG.

Lembramos que é necessário levar um alimento que será doado posteriormente para uma instituição de caridade parceira.

Quem vai passa!





Renato Ribeiro, co-fundador e diretor do grupo Determinante de Ensino (foto: Créditos: nicacio fotos)

UFMG é a melhor universidade do Brasil segundo o Inep

A UFMG foi considerada pelo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep) como a melhor universidade federal do país. A avaliação abrange os cursos de graduação, pós-graduação, ensino e pesquisa. O conceito institucional da UFMG também obteve a melhor nota e o primeiro lugar. A liderança da UFMG é mantida desde 2007, motivo de grande orgulho para todos os mineiros.

Ações e eventos sociais

O Determinante Pré-Vestibular e Colégio tem uma postura socialmente responsável e incorpora às suas ações atitudes que valorizam a sociedade, o meio ambiente e a comunidade onde está inserida.

Entre as suas ações estão patrocínios esportivos, doações a entidades, apoio a projetos sociais e culturais. Auxilia entidades carentes promovendo Aulões Solidários e também incentiva jovens em sua formação e crescimento profissional através do programa de bolsas parciais e totais para alunos carentes.

O Determinante espera ser um multiplicador de mudança com seus alunos e atuar com propósito de melhorar as condições de vida da população brasileira. Acreditamos que todos podem fazer parte da construção de uma sociedade mais justa e menos desigual.

Sobre o Colégio e Pré-vestibular Determinante





Colégio e Pré-vestibular Determinante (foto: Créditos: divulgação)

A instituição é referência em BH e está comemorando em 10 anos da sua fundação em 2023. Sua metodologia é baseada no Sistema de Aprendizado para auxiliar cada aluno(a) em sua individualidade.

A escola é líder de aprovações nos cursos mais concorridos, como Medicina. No Sisu de 2023 ficou em 1º na UFMG da Minas Gerais entre os pré-vestibulares para o curso de medicina, além do 1º lugar em medicina na Ciências Médicas nos anos 2021, 2022 e 2023. A instituição acreditar que em um mercado altamente competitivo estudar em uma Universidade reconhecida pela sua competência e qualidade é de grande importância para o sucesso de seus alunos.