Uso indevido das aspas viraliza na internet; saiba como usar

Uso indevido de aspas gera teor cômico em cartazes que tentam vender um produto (foto: Reprodução Twitter)



Um post viralizou no Twitter nesta semana brincando com a forma que brasileiros costumam usar aspas. “Eu "amo" uso indevido de aspas, acho que devíamos fazer um trend porque o que mais tem aqui [no Brasil] é esse tipo de erro engraçado em placas e avisos”, escreveu um perfil na rede social.





Outros usuários compartilharam frases com o uso indevido das aspas, o que gera um teor cômico.

kkkkk "amo" uso indevido de aspas, acho que devíamos fazer um trend assim em pt-br tbm pq o que mais tem aqui é esse tipo de erro engraçado em placas e avisos



As aspas são um recurso linguístico bastante utilizado na língua portuguesa para destacar palavras, expressões ou citações de outras fontes. Seja para indicar ironia, enfatizar uma ideia ou sinalizar um sentido diferente do usual.





Porém, nem todos conhecem as regras de uso desse sinal de pontuação. O Estado de Minas conversou com a professora de Língua Portuguesa Maria Rosa de Oliveira, para entender a seguir as diferentes formas de emprego das aspas e as dicas para utilizá-las corretamente.





Quando devemos usar as apas?

Para a professora de Língua Portuguesa Maria Rosa de Oliveira, as aspas podem ser utilizadas em diferentes situações na língua portuguesa, tais como:





- Indicar citações: As aspas são usadas para indicar citações diretas de outras pessoas ou de outras fontes, como livros, jornais, revistas, entre outros.

Ex: A frase "Penso, logo existo" é uma famosa citação de Descartes.





- Indicar ironia ou sentido figurado: As aspas também podem ser usadas para indicar ironia ou sentido figurado de uma palavra ou expressão.

Ex: Ele foi "gentil" o suficiente para não me ajudar.





- Títulos de obras: As aspas podem ser usadas para indicar o título de uma obra, como um livro, um filme ou uma música.

Ex: Eu adoro o filme "O Poderoso Chefão".





- Destacar palavras ou expressões: As aspas podem ser usadas para destacar palavras ou expressões que merecem atenção especial ou que estão sendo discutidas.

Ex: A palavra "saudade" é muito utilizada na língua portuguesa.





- Transcrições de diálogos: As aspas também são usadas para indicar a transcrição de diálogos em textos literários, teatrais, entre outros.

Ex: "Olá, tudo bem?", perguntou João.





- Estrangeirismos: As aspas devem ser usadas quando a opção itálico não puder ser usada e for necessário apresentar um vocábulo estrangeiro.

Ex: O filme apresenta um "flashback" para explicar a história do personagem.





Quando devemos utilizar aspas simples?

Em geral, as aspas simples são utilizadas quando se quer destacar uma palavra ou expressão dentro de uma citação ou discurso que já está entre aspas duplas.





Ex: O professor disse: "A obra de Machado de Assis é um marco da literatura brasileira, mas nem todos os alunos gostam de 'Dom Casmurro' ".





Nesse exemplo, as aspas simples são utilizadas para destacar o título da obra "Dom Casmurro" dentro da citação.





Como fazer a pontuação de forma adequada quando temos as aspas “no meio do caminho”?

- Usamos aspas antes do ponto final quando elas não iniciaram a frase.

Ex: Segundo Simone de Beauvoir, “o presente não é um passado em potência, ele é o momento da escolha e da ação”.





- Se as aspas aparecem no início da frase, usamos depois do ponto final.

Ex: “A vida é uma jornada. E é importante aproveitar cada passo dessa jornada para crescer e evoluir como ser humano.”





Uso indevido das aspas no Brasil

Como citado no início do texto, é comum vermos o uso de aspas de forma equivocada no nosso dia a dia. Marília entende que, em casos como aspas sem contextos em anúncios de supermercado, o uso equivocado se dá pelo desejo de destacar uma determinada palavra, mesmo que não esteja gramaticalmente correto.





“O uso indevido das aspas deve-se muitas vezes ao fato de que os falantes da língua aprenderam que as aspas devem ser usadas para dar destaque a algo, a uma expressão. Assim, ao produzirem os cartazes, as pessoas destacam com aspas aquilo que julgam ser mais importante no texto produzido, a informação que consideram merecedora de destaque, ainda que não esteja correto do ponto de vista da norma padrão da língua portuguesa”