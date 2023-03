Aprenda sobre os biomas mais desejados do mundo que são cobrados no Enem

Professor Jonh do colégio e pré-vestibular Determinante (foto: Arquivo pessoal)



Aproximadamente 2.500 espécies de árvores e 30 mil de plantas, em um território de 4,2 milhões de quilômetros quadrados, cortado por um rio que lança ao mar cerca de 175 milhões de litros de água por segundo. Os números relacionados à Amazônia brasileira são impressionantes. A Amazônia é o maior bioma do Brasil.

A riqueza da vegetação e de seus recursos hídricos fazem com que a Floresta Amazônica seja peça fundamental ao equilíbrio climático não só do Brasil, como de boa parte da América do Sul. O volume de chuvas no território nacional está diretamente relacionado à umidade do ar, originada pela transpiração da vegetação da floresta.

Essa vegetação é formada por plantas de diferentes alturas. Há árvores enormes, de até 60 metros, que recebem grande incidência solar, e plantas de pequeno porte, com mais clorofila por centímetro quadrado, adaptadas a ambientes mais sombrios.

As plantas são ombrófilas, próprias de florestas pluviais, com chuvas intensas e constantes. Na região mais baixa da floresta, há muitas plantas latifoliadas, com folhas largas e grandes para realizar a fotossíntese. Há, ainda, muitas epífetas, plantas que vivem sobre as outras, mas sem tirar nutrientes delas (não são parasitas).





Nas regiões alagadiças da floresta, há vitórias-régias, plantas aquáticas típicas da região amazônica. A floresta conta também com plantas com raízes aéreas, que retiram oxigênio do ar.

Outro bioma brasileiro muito rico em biodiversidade é a Mata Atlântica, que abrange a costa leste (do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul), sudeste e sul do país. Originalmente, ocupava 1,3 milhão de quilômetros quadrados, mas estima-se que hoje sua área fica em torno de 6% a 8% da original.

Várias espécies de palmeiras fazem parte da vegetação da Mata Atlântica. Paralela à linha da costa, há a mata de restinga, com solo arenoso e salino, e plantas herbáceas. Ainda mais perto do mar, o território tem muita areia e solo móvel, difícil para fixação. As plantas são adaptadas a conviverem com muito sal, havendo glândulas secretoras que eliminam o excesso dessa substância.

Em boa parte do litoral brasileiro, há Mangues, um ecossistema de transição entre os ambientes terrestre e marinho. Com solo úmido e muito rico em nutrientes, já que tem grande quantidade de matéria orgânica em decomposição, abrigam representantes de uma extensa cadeia alimentar e servem como habitat para várias espécies, como os caranguejos.

As plantas dos manguezais estão adaptadas a viver em água salobra, uma mistura de água doce com salgada, com grande variação de salinidade. Esse bioma também é muito propício para os animais depositarem seus ovos, contribuindo para a reprodução de muitas espécies que garantem a diversidade da vida marinha.





Outro bioma típico do Brasil é a Mata de Araucárias, encontrada nas regiões Sul e Sudeste. Uma característica desse ecossistema é a presença de gimnospermas, que produzem os pinhões (que são sementes e não frutos). Essa é a principal diferença entre a Mata Atlântica e a Mata de Araucárias.





Em 11% do território nacional, na região Nordeste e Norte de Minas Gerais, o bioma predominante é a Caatinga. Trata-se de um ecossistema bastante diverso, no qual são desenvolvidas várias atividades econômicas importantes para a população.

A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, tendo como vegetação típica a savana estépica, com árvores baixas e arbustos que perdem as folhas durante a seca. A paisagem, no entanto, é bastante diversa, havendo, por exemplo, o agreste (transição entre o interior seco e a Mata Atlântica) e o sertão (região semiárida).

A Mata de Cocais, por sua vez, é um bioma encontrado nas regiões Norte e Nordeste do país, fazendo a transição entre a Amazônia e a Caatinga. Está situada, principalmente, nos Estados do Maranhão e Piauí e tem como plantas típicas a carnaúba, cuja cera das folhas é muito usada no segmento industrial, e o babaçu, do qual se extrai um óleo com múltiplas funções.

O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e ocupa aproximadamente 22% do território nacional, com incidência em 15 Estados. Nele encontram-se nascentes das três maiores bacias hidrográficas do continente (Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata).

Neste ecossistema há uma divisão nítida entre as estações de chuva e seca. Apesar do solo ser pobre em nutrientes, as plantas – normalmente pequenas – têm bom desenvolvimento. Algumas delas têm raízes muito profundas, alcançando o lençol freático.





Uma característica do Cerrado são os incêndios causados naturalmente por descargas elétricas. Eles são importantes para o equilíbrio do bioma, pois liberam nutrientes das plantas,

que são levados pela fumaça para outras áreas do cerrado. Os incêndios só se tornam problemáticos quando são muito frequentes. As plantas normalmente são adaptadas a ambientes secos. Os caules têm casca grossa, que servem como isolante térmico, as folhas têm bastante cera e cutícula espessa.

O Pantanal é o menor bioma do país, mas com extraordinária biodiversidade. É caracterizado por períodos de cheia (quando a água mata muitas gramíneas, que entram em decomposição e liberam nutrientes consumidos pelos peixes nas cadeias alimentares) e vazantes (quando acontece o contrário: peixes que não conseguiram voltar para o rio entram em decomposição, liberando nutrientes para as plantas). A fauna do Pantanal é extremamente diversificada, com gaviões, jacarés e as maiores onças do Brasil, entre tantas ouras espécies.

Restrito ao Estado do Rio Grande do Sul, os pampas têm paisagens variadas, com predomínio de gramíneas. Mas também há arbustos, butiazais, banhados, afloramentos rochosos e, mais perto dos rios (onde é mais úmido) algumas árvores.

