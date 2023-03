Como criar o plano de estudos perfeito para ser aprovado no Enem 2023

Camila Ferreira, diretora de ensino e especialista em plano de estudos (foto: Créditos: Arquivo pessoal)



Alcançar a aprovação no curso dos seus sonhos pode ser mais fácil do que você pensa. O bom desempenho no vestibular passa por manter uma rotina de estudos organizada e bem definida. E a boa notícia é que até as pessoas que não são rotineiras podem aprender a sistematizar um cronograma das atividades a serem realizadas. Existem várias técnicas e dicas que podem ajudar na organização dos estudos e a manter o seu foco.

De acordo com a Diretora de Ensino do Colégio e Pré-vestibular Determinante , Camila Ferreira, “sem organização é impossível chegar onde você quer”. Ter seus objetivos claros, torna a caminhada dos estudos mais fácil e leve.

6 dicas que vão te ajudar na organização dos estudos para o ENEM 2023

Para te ajudar na organização dos estudos para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e para os vestibulares de 2023, preparamos algumas dicas para você criar um plano de estudos real. É importante destacar que, como ainda está no início do ano, é importante colocar o plano em prática o quanto antes, para que ele seja efetivo.

1. Trace seu caminho na direção certa

Não adianta correr na direção errada. É preciso caminhar na direção correta.

2. Distribua suas atividades fixas da semana





Faça um cronograma com tudo que faz parte da sua rotina:

tempo de trabalho;

trabalho (caso você trabalhe);

atividade física;

igreja;

salão;

familiares e namoro.





3. Atente-se ao seu tempo de sono

O processo de aprendizado depende do sono. Seu descanso deve ter qualidade e ser suficiente. Tente dormir de 6 à 8 horas por noite.





4. Priorize o mais importe

Focar nas disciplinas mais importantes do concurso. Por exemplo, Matemática e Redação são muito importantes no Enem. Assim:





estude Matemática todos os dias;

defina o dia da semana que você irá escrever a redação. No mínimo uma redação por semana;

priorize estudar pela resolução de questões.





5. Distribua bem o restante das disciplinas

Intercale as disciplinas de exatas, humanas e linguagens, mas lembre-se de não estudar uma mesma disciplina mais de 1h30 por dia. Caso não consiga terminar o conteúdo no dia, deixe para o próximo dia que terá a disciplina.

Estude os conteúdos na ordem de recorrência no Enem, observando a lógica do aprendizado.





6. Defina o dia que você realizará os simulados

Tente colocar domingo à tarde, para manter seu foco. Lembre-se de corrigir todos os seus erros.





Inicie seu plano de estudos





Se prepare para o ENEM 2023

O ENEM 2023 é a porta de entrada para muitos estudantes conquistarem o sonho do ensino superior. Para que o resultado da prova seja bom, é preciso se planejar desde o início do ano, estudando com cuidado e atenção todas as áreas cobradas no exame.

O ENEM 2023 é a porta de entrada para muitos estudantes conquistarem o sonho do ensino superior. Para que o resultado da prova seja bom, é preciso se planejar desde o início do ano, estudando com cuidado e atenção todas as áreas cobradas no exame.