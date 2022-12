Escolas municipais de 9 cidades de Minas recebem projeto Escola Transforma

(foto: Escola Transforma/Divulgação )



O dia a dia nas escolas não tem sido fácil. Pais e professores notaram uma dificuldade maior dos alunos na adaptação as aulas presenciais. O retorno à rotina convencional de estudos tem sido complexo para alunos e professores. Entre os problemas identificados, está a dificuldade de aprendizado.

Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o percentual de alunos com dificuldade para ler e escrever passou de 15,5%, em 2019, para 33,8% em 2021. Os dados do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) mostram que a situação é ainda mais delicada e que o nível de alfabetização das crianças está abaixo do esperado para a faixa etária.





Em uma avaliação feita no ano passado em escolas públicas e privadas foi observado que os estudantes não conseguem ler nem escrever palavras simples. Entre os diversos problemas que aumentaram devido à pandemia de COVID-19 foi detectado o déficit de aprendizagem.





A partir desse cenário, empresas privadas e as secretarias de educação têm buscado soluções para desenvolver projetos com o objetivo de melhorar o ensino e trazer um universo mais lúdico e acolhedor para as crianças aprenderem.





Pensando nisso, a Nutrien Soluções Agrícolas, uma plataforma de soluções agrícolas, em parceria com a Rede Educare, que realiza projetos voltados à educação em todo o Brasil, desenvolveu o projeto Escola Transforma, na qual identifica as necessidades de cada escola municipal - que é selecionada juntamente com as secretarias de Educação de cada cidade - e define quais serão as intervenções a serem desenvolvidas, que vão desde a aquisição de materiais e a qualificação de espaços para aprendizagem até a formação de educadores e voluntários.

Escolas municipais de nove cidades de Minas Gerais estão entre as 25 que, em 2022, recebem intervenções do projeto Escola Transforma. Elas estão localizadas em Uberaba, Uberlândia, Coromandel, Ibiá, Araxá, Alfenas, Lavras, Madre de Deus e Três Corações. Juntas, as instituições de ensino somam 3700 estudantes beneficiados pelas melhorias implementadas.





Entre as melhorias apresentadas estão: a criação de salas de leitura, hortas que irão apoiar a merenda escola, parquinhos novinhos em folha e aquisição de mobiliário para sala de informática. Integrando o dia a dia dos alunos da Escola Vicente Alves Trindade, em Uberaba, da Escola Professora Cecy Cardoso Porfírio, em Uberlândia, a Escola Antônio Matias Pereira, em Coromandel, da Escola Padre Inácio, em Araxá, da Escola Santa Bárbara, em Ibiá, da Escola José Luiz de Mesquita, em Lavras, da Escola Menino Jesus, em Madre de Deus, da Escola José Joaquim Alves Pereira, em Três Corações, e da Escola Dr. Fausto Monteiro, em Alfenas.





"O projeto Educare foi muito importante para a escola, porque atuou em setores extraclasse. São novidades que fazem os estudantes terem acesso a atividades que, no dia a dia, eles não têm, como a sala de leitura, que ficou muito linda. Às vezes, o aluno não tem condição de ter acesso a isso em casa e, aqui na escola, é muito importante que possamos proporcionar esses espaços. O parquinho para estimular a interação social entre eles foi excelente. Além da horta, que trouxe a questão do meio ambiente e da sustentabilidade. Foi de muita valia para nós e esperamos manter essa parceria o máximo possível", diz a diretora da Escola Professora Cecy Cardoso Porfírio, em Uberlândia, Taísa Pereira.





Todas as iniciativas do projeto Escola Transforma são pautadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são um apelo global construído pela ONU e seus parceiros em prol da Agenda 2030 para geração de impacto social e garantia de um futuro melhor e mais sustentável para todos. A meta do projeto é, até 2024, atender mais de 50 escolas em todo o país.





"O projeto é criado de forma coletiva. Contamos com a participação das Secretarias Municipais de Educação, com o corpo docente das escolas, pedagogos, educadores e voluntários. Identificamos juntos as necessidades para cada escola e assim, entregamos essas ações transformadoras que fortalecem a escola, a comunidade e o voluntariado", realça Kátia Rocha, CEO Rede Educare.

UBERLÂNDIA

Escola Municipal Professora Cecy Cardoso Porfírio - 2ª entrega do Escola Transforma

Ações implementadas: Criação de Sala de Leitura/ Criação do Parquinho/ Criação da Horta em espaços concedidos pela escola/ Pinturas e Reparos na estrutura da escola.





UBERABA

Escola Municipal Vicente Alves Trindade - 1ª entrega do Escola Transforma

Ações implementadas: Criação da Horta/ Criação de Sala de Leitura/ Criação do Parquinho em espaços concedidos pela escola.





COROMANDEL

Escola Municipal Antônio Matias Pereira- 3ª entrega do Escola Transforma

Ações implementadas: Criação de Sala de Leitura e Criação Parquinho em espaços concedidos pela escola/ Revitalização da Horta/ Pinturas e Reparos na Quadra/ Placa nova com o nome da escola.





ARAXÁ

Escola Municipal Padre Inácio - 1ª entrega do Escola Transforma

Ações implementadas: Criação da Horta/ Criação de Sala de Leitura/ Criação de Parquinho em espaços concedidos pela escola.





IBIÁ

Escola Municipal Santa Bárbara - 1ª entrega do Escola Transforma

Ações implementadas: Revitalização da Horta/ Criação de Sala de Leitura/ Criação do Parquinho em espaços concedidos pela escola.





MADRE DE DEUS

Escola Municipal Menino Jesus - 1ª entrega do Escola Transforma

Ações implementadas: Aquisição de mesas e cadeiras para Sala de Informática/ Criação de Sala de Leitura em espaço concedido pela escola/ Placa nova para fachada da escola.





LAVRAS

Escola Municipal José Luiz de Mesquita - 2ª entrega do Escola Transforma

Ações implementadas: Criação de Sala de Leitura e Parquinho em espaços concedidos pela escola/ Revitalização da Horta/ Pinturas e Reparos na estrutura da escola.





TRÊS CORAÇÕES

Escola Municipal José Joaquim Alves Pereira - 2ª entrega do Escola Transforma

Ações implementadas: Criação de Sala de Leitura em espaço concedido pela escola/ Revitalização da Horta/ Pinturas e Reparos na estrutura da escola.





ALFENAS

Escola Municipal Dr. Fausto Monteiro - 1ª entrega do Escola Transforma

Ações implementadas: Criação de Sala de Leitura e Parquinho em espaços concedidos pela escola/ Criação da Horta.