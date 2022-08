Enem será aplicado em menos de três meses; confira materiais gratuitos para se preparar (foto: Educa Mais Brasil)

Uma das principais avaliações do calendário estudantil, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), já está com a contagem regressiva ativada. Em pouco menos de três meses, no dia 13 de novembro, os participantes testarão os seus conhecimentos. O Enem aumenta a possibilidade de conquistar a tão sonhada vaga em cursos de graduação, mas, para isso, tirar uma boa nota é crucial. Para auxiliar os estudantes nesse desafio, principalmente aqueles que não conseguem bancar um cursinho pré-vestibular, diversas iniciativas oferecem materiais gratuitos, como o projeto Enem Solidário.





Promovido pelo Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o projeto elaborou o e-book Produção de Texto: a redação do Enem, que pode ser baixado gratuitamente pelo site da editora Pimenta Cultural. No e-book, os candidatos encontrarão dicas valiosas, que detalham, por meio de uma linguagem simples, todas as competências avaliadas na redação do exame. São sete módulos de autoria de professores e especialistas na área de diferentes instituições do ensino do país.





A organizadora Renata Amaral, que coordena o projeto Enem Solidário, ressalta que "o estudante terá acesso, em um só lugar, ao passo a passo, à competência por competência da redação e aos conhecimentos sistematizados por professores de diversas regiões do país". A professora também acrescenta que o livro a consolidação material do trabalho que está sendo feito desde 2020 pela iniciativa de iniciativa de extensão.





Cada módulo da obra é também debatido em lives, que estão sendo promovidas por meio do canal do projeto no YouTube, até a data do exame. Nesses encontros, são discutidos, também, potenciais temas da redação e aspectos referentes à elaboração do projeto de texto. A próxima live será no dia 25 de agosto com o tema Compreendo as competências 1 e 4 da redação do Enem: modalidade formal da língua portuguesa e elementos de coesão textual.





Educa Mais Brasil também materiais gratuitos para preparação do Enem





Conhecida pela iniciativa de disponibilizar bolsas de estudo da educação básica ao ensino superior, além de cursos livres, técnicos e pré-vestibular/Enem, a plataforma Educa Mais Brasil também disponibiliza materiais gratuitos e on-line para os estudos de preparação para o Enem.





No Guia Enem, a plataforma reúne os principais conteúdos de todas as disciplinas cobradas no Enem e em outros vestibulares. São diferentes artigos com os resumos das principais áreas de conhecimento do exame. Para cada disciplina, há diferentes textos focados nas informações mais relevantes.