EAD: confira 5 aplicativos gratuitos para organizar a rotina de estudos on-line

Poder gerenciar o tempo dos estudos para conciliar com outros afazes diários é uma das vantagens que levam muitos estudantes a buscarem por cursos à distância. Os cursos oferecidos nessa modalidade são ideais para quem sabe se planejar e tem disciplina para acompanhar os conteúdos em casa.





Aos 30 anos, a estudante do 3º semestre de Nutrição EAD, Thaís Coelho, cursa pela primeira vez a faculdade e aprova a modalidade de ensino que está facilitando sua vida. "Vejo que algumas pessoas têm dificuldades com EAD porque esperam que a faculdade mande mensagens com avisos durante o curso, mas tem que partir do aluno a iniciativa de acessar o Blackboard (plataforma virtual) para verificar se tem avisos lá. A diferença é essa, se na faculdade tem um mural que você olha todo dia para ver se tem comunicado, no EAD esses avisos ficam na plataforma e é o próprio estudante quem tem que olhar diariamente para se informar", opina Thaís.





Carine Mello, coordenadora dos cursos de Educação a Distância da Universidade Cruzeiro do Sul, polo Lauro de Freitas (BA), avalia que essa é uma tendência que vai continuar avançando. "Muitos dos alunos que estudam à distância trabalham, têm outras atividades e os cursos EAD são feitos para se ajustar à realidade deles. Outra questão que contribui para a grande procura é que os cursos são até 70% mais baratos do que os presenciais", explica a coordenadora.





Independentemente do tipo de curso EAD, o estudante precisa ter atenção à organização para manter o foco. Alguns aplicativos gratuitos podem ser aliados para manter os estudos em dia. Por isso, separamos cinco aplicativos que podem ajudar a criar uma boa rotina de estudos na modalidade virtual.





1. Evernote

O organizador de notas oferece diferentes funcionalidades capazes de ajudar na rotina de estudos. Entre as funções, além de gerenciar sua lista de tarefas, está o recurso da câmera para digitalizar e organizar documentos de papel, quadros brancos, cartões de visita e notas escritas à mão.





2. Agenda do Estudante Pro

Para quem tem dificuldade de realizar e entregar tarefas dentro do prazo, este aplicativo pode ajudar. Informações sobre provas, horários de aulas, trabalhos e compromissos são armazenadas na ferramenta, que também possui recurso de alarmes e notificações de eventos para não se esquecer de cumprir. O aplicativo está disponível para smartphone com Android.





3. Easy Study

Para otimizar o tempo de estudo, o Easy Study permite definir um planejamento para evitar que o estudante acumule conteúdos. Entre as várias funções, o aplicativo oferece histórico com a quantidade de horas dedicada aos estudos, notificações sobre as matérias que devem ser estudadas, lembretes, metas, assistente de revisões e muito mais.





4. Todoist

O aplicativo oferece ao usuário a possibilidade de escolher suas tarefas com níveis de prioridade. O Todoist também permite interação com outras ferramentas como: Google Calendar, Gmail, Slack, Amazon Alexa e entre outros. O aplicativo está disponível para aparelhos com sistema iOS e Android.





5. Estudaqui

Para fechar a lista de aplicativos para ajudar na rotina de estudos a distância, outra ferramenta é o Estudaqui, que permite que o usuário construa ciclos de estudo personalizados que levam em consideração as necessidades e os objetivos pessoais do estudante. O aplicativo está disponível para sistema Android e iOS.





