Governo britânico abre inscrições em programa de bolsas para alunos de 160 países (foto: Educa Mais Brasil)

Estão abertas as inscrições para o Chevening Scholarships, programa de bolsas de estudo do Reino Unido para alunos de 160 países, entre eles o Brasil. As vagas são para programas de pós-graduação com um ano de duração em diferentes universidades do Reino Unido na lista o único curso que não é classificado como mestrado é o Diplomatic Studies. Além da bolsa de estudo, os aprovados terão passagens aéreas e as taxas universitárias pagas, entre outros benefícios. As inscrições podem ser realizadas pelo site chevening.org.





São aceitas inscrições de candidatos de qualquer graduação e área de atuação. Entre os pré-requisitos é necessário possuir perfil de liderança e bom histórico acadêmico. Também é esperado que os bolsistas tenham, no mínimo, dois anos de atuação profissional, seja com trabalho voluntário ou estágios remunerados ou não. O programa também recomenda que os interessados possuam uma ideia clara de como o aprendizado no curso escolhido beneficiarão os seus países de origem.





Quem for selecionado terá direito a passagens de ida e volta para o Reino Unido, isenção na anuidade do curso escolhido e taxas administrativas da universidade pagas. As bolsas incluem ainda valor de emissão do visto para o Reino Unido e um auxílio financeiro para instalação no país. As aulas estão previstas para iniciar no segundo semestre de 2023.





O programa do governo britânico já concedeu mais de 50 mil bolsas para estudantes de todo o mundo. Em 2020, 46 brasileiros foram selecionados para o programa de mestrado. Para a encarregada de negócios da embaixada do Reino Unido no Brasil, Melanie Hopkins, esta é uma oportunidade de os estudantes compartilharem conhecimentos. "Estamos buscando os líderes de amanhã, estamos buscando estudantes dispostos a melhorar as relações entre o governo britânico e o brasileiro e os candidatos devem ser capazes de mostrar o impacto que eles podem causar".





Processo seletivo





O processo seletivo para o Chevening Scholarships conta com duas fases. Na primeira, os interessados já indicam na inscrição quais cursos eles gostariam de fazer, além de enviar toda a documentação exigida como diplomas, histórico acadêmico, carta de aceite e de recomendação. A segunda etapa é composta apenas de uma entrevista em inglês na Embaixada Britânica ou em cidades que tenham o consulado britânico.