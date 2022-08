USP, Unicamp e UFG disponibilizam cursos gratuitos e on-line com certificados (foto: Educa Mais Brasil)

Fazer diferentes cursos gratuitos, além de ampliar os conhecimentos e preencher o tempo de modo útil, fortalece o currículo. Melhor ainda quando as formações são oferecidas por instituições bem conceituadas, de modo gratuito e a distância . E você sabia que é possível ter um certificado emitido por uma universidade pública de destaque sem, necessariamente, cursar uma graduação ou pós-graduação na instituição? A Universidade São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Federal de Goiás (UFG), por exemplo, disponibilizam vagas para diferentes cursos.





Disponíveis para estudantes de todo o Brasil, os 12 cursos oferecidos pela Unicamp abrangem diferentes áreas, como tecnologia, administração e música, passando por saúde e até beleza. As formações foram criadas por docentes da universidade e são oferecidas em parceria com a plataforma Coursera. Para ter acesso aos cursos, basta acessar o perfil da Unicamp na plataforma.





Além do cumprimento da carga horária mínima, os interessados em obter o certificado devem arcar com uma taxa, devido à verificação de identidade. Mas é possível solicitar auxílio financeiro ou uma bolsa de estudo caso o estudante não tenha condições de realizar o pagamento. "Se o auxílio financeiro ou bolsa de estudos estiver disponível para a seleção do seu programa de aprendizado, você encontrará um link para se inscrever na página de descrição [do curso]", explica a plataforma.

Para ter o direito ao certificado nos cursos gratuitos da USP, basta ter 75% de presença, medido apenas pelo acesso à página do curso e aprovação na avaliação final com nota mínima cinco de dez pontos possíveis.





Cursos gratuitos para a área de saúde





A Universidade Federal de Goiás está com inscrições abertas para uma qualificação profissional específica para profissionais da área de saúde com nível médio ou superior. São 30 mil vagas para todo o Brasil com certificação digital. A especialização tem como foco gestores municipais, estaduais e distritais de saúde; profissionais de saúde com nível médio ou superior, preferencialmente, aqueles que compõem as equipes da estratégia de saúde da família e utilizam prontuário eletrônico para os registros da informação em saúde; profissionais da tecnologia da informação; demais interessados no tema.